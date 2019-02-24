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Верховная Рада призвала потребовать у России экстрадиции Янукович
Украинских парламентариев призвали обратиться в Министерство юстиции страны направить в РФ запрос с требованием экстрадировать в Украину осужденного беглого экс-президента Виктора Януковича.
Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций, заседание которого транслирует телеканал
«Хотела бы, чтобы мы от Верховной Рады обратились в Министерство юстиции с вопросом, направлен ли запрос в Российскую Федерацию по экстрадиции Януковича, который осужден на 13 лет в Украине за свои преступления», - отметила Геращенко.
Напомним, Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание - 13 лет лишения свободы.
Как пояснили в суде, Виктора Януковича признали виновным за преступления против мира и за пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.
В то же время его оправдали по обвинению в преступлении, которое предполагает нарушение территориальной целостности государства.
Впоследствии стало известно, что осужденный за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента РФ Владимира Путина.
Кстати, официальная защита экс-президента Виктора Януковича подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене.
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Украинских парламентариев призвали обратиться в Министерство юстиции страны направить в РФ запрос с требованием экстрадировать в Украину осужденного беглого...
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