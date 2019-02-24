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Верховная Рада призвала потребовать у России экстрадиции Янукович

25.02.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Украинских парламентариев призвали обратиться в Министерство юстиции страны направить в РФ запрос с требованием экстрадировать в Украину осужденного беглого экс-президента Виктора Януковича.



Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций, заседание которого транслирует телеканал ZIK, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Хотела бы, чтобы мы от Верховной Рады обратились в Министерство юстиции с вопросом, направлен ли запрос в Российскую Федерацию по экстрадиции Януковича, который осужден на 13 лет в Украине за свои преступления», - отметила Геращенко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и определил наказание - 13 лет лишения свободы.

Как пояснили в суде, Виктора Януковича признали виновным за преступления против мира и за пособничество в ведении агрессивной войны против Украины.


В то же время его оправдали по обвинению в преступлении, которое предполагает нарушение территориальной целостности государства.

Впоследствии стало известно, что осужденный за государственную измену экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента РФ Владимира Путина.

Кстати, официальная защита экс-президента Виктора Януковича подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене.

 
 
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Украинских парламентариев призвали обратиться в Министерство юстиции страны направить в РФ запрос с требованием экстрадировать в Украину осужденного беглого...
 
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