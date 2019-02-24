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Один из основателей российского НТВ Игорь Малашенко найден мертвым
Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет.
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Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино».
В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.
Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты РФ в 2018 году.
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Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет.
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