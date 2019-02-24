Один из основателей российского НТВ Игорь Малашенко найден мертвым

Коммерсант . По некоторым данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет. Об этом сообщает. По некоторым данным, он покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.













Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино».





В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.





Малашенко также возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты РФ в 2018 году.