Долой локоны! Кончита Вурст радикально изменила имидж

Неожиданно для поклонников Кончита Вурст побрилась налысо, о чем сообщила в своем Instagram.





— Наконец вернулся, — говорится в публикации.





Судя по всему, эпатажный певец устал от своего альтер-эго и решил вернуться к привычному образу. В одном из интервью он заявил, что Кончите придется уйти, как только она завершит выделенную миссию. Возможно, этот момент наконец-то настал.





Впрочем, судя по снимкам, окончательно вернуться в «мужское тело» у Нойвирта смелости не хватило. Он продолжает появляться на публике в роскошных женских платьях и на каблуках.





Перемены во внешности австрийской звезды порадовали многих поклонников.





— Это шикарно!





— Так гораздо лучше!





— Как Вы прекрасны!





Другие, в свою очередь, расстроились, что Кончита рассталась со своими локонами.





— Волосы! Только не волосы! Ты убила их!





— Зачем?! — писали пользователи.







