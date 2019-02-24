|
Долой локоны! Кончита Вурст радикально изменила имидж
Известный австрийский исполнитель Том Нойвирт, ставший знаменитым благодаря образу «бородатой певицы» Кончиты Вурст, отважился на перемены в собственном имидже.
Неожиданно для поклонников Кончита Вурст побрилась налысо, о чем сообщила в своем Instagram.
— Наконец вернулся, — говорится в публикации.
Судя по всему, эпатажный певец устал от своего альтер-эго и решил вернуться к привычному образу. В одном из интервью он заявил, что Кончите придется уйти, как только она завершит выделенную миссию. Возможно, этот момент наконец-то настал.
Впрочем, судя по снимкам, окончательно вернуться в «мужское тело» у Нойвирта смелости не хватило. Он продолжает появляться на публике в роскошных женских платьях и на каблуках.
Перемены во внешности австрийской звезды порадовали многих поклонников.
— Это шикарно!
— Так гораздо лучше!
— Как Вы прекрасны!
Другие, в свою очередь, расстроились, что Кончита рассталась со своими локонами.
— Волосы! Только не волосы! Ты убила их!
— Зачем?! — писали пользователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный австрийский исполнитель Том Нойвирт, ставший знаменитым благодаря образу «бородатой певицы» Кончиты Вурст, отважился на перемены в собственном имидже.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)