ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долой локоны! Кончита Вурст радикально изменила имидж

25.02.2019 16:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Известный австрийский исполнитель Том Нойвирт, ставший знаменитым благодаря образу «бородатой певицы» Кончиты Вурст, отважился на перемены в собственном имидже.

Неожиданно для поклонников Кончита Вурст побрилась налысо, о чем сообщила в своем Instagram.

— Наконец вернулся, — говорится в публикации.

Судя по всему, эпатажный певец устал от своего альтер-эго и решил вернуться к привычному образу. В одном из интервью он заявил, что Кончите придется уйти, как только она завершит выделенную миссию. Возможно, этот момент наконец-то настал.

Впрочем, судя по снимкам, окончательно вернуться в «мужское тело» у Нойвирта смелости не хватило. Он продолжает появляться на публике в роскошных женских платьях и на каблуках. 

Перемены во внешности австрийской звезды порадовали многих поклонников.

— Это шикарно!

— Так гораздо лучше!

— Как Вы прекрасны!

Другие, в свою очередь, расстроились, что Кончита рассталась со своими локонами.

— Волосы! Только не волосы! Ты убила их!

— Зачем?! — писали пользователи.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный австрийский исполнитель Том Нойвирт, ставший знаменитым благодаря образу «бородатой певицы» Кончиты Вурст, отважился на перемены в собственном имидже.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Арсенал» навсегда в моём сердце». Александр Глеб записал видеообращение на поле «Эмирейтс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика