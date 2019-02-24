Костевич: Порядок начисления зарплаты бюджетникам будет упрощен

Она напомнила, что в начале текущего года был принят указ №27 по совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере:





«Здесь нам предстоит огромный пласт работы с точки зрения законодательства. Свыше ста нормативно-правовых актов нужно отменить, по 70 — изменить. Сам документ нацелен прежде всего на совершенствование оплаты труда. В нем четко прописано не допустить понижения зарплаты, но, вместе с тем, упростить порядок начисления. С 27-разрядной сетки мы переходим к 18-разрядной, с тарифной ставки первого разряда — на базовую ставку».





Костевич пояснила, что уже к 1 марта планируется установление 18-разрядной сетки и размера базовой ставки, до 1 мая — определить общие условия оплаты труда работников бюджетных организаций. Ее размер на уровне не ниже 80% к средней зарплате по стране.







