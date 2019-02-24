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Костевич: Порядок начисления зарплаты бюджетникам будет упрощен

25.02.2019 16:20 — Разное | Партизан  
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Порядок начисления зарплаты бюджетникам будет упрощен в ближайшее время. Об этом 25 февраля заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Она напомнила, что в начале текущего года был принят указ №27 по совершенствованию оплаты труда в бюджетной сфере: 

«Здесь нам предстоит огромный пласт работы с точки зрения законодательства. Свыше ста нормативно-правовых актов нужно отменить, по 70 — изменить. Сам документ нацелен прежде всего на совершенствование оплаты труда. В нем четко прописано не допустить понижения зарплаты, но, вместе с тем, упростить порядок начисления. С 27-разрядной сетки мы переходим к 18-разрядной, с тарифной ставки первого разряда — на базовую ставку». 

Костевич пояснила, что уже к 1 марта планируется установление 18-разрядной сетки и размера базовой ставки, до 1 мая — определить общие условия оплаты труда работников бюджетных организаций. Ее размер на уровне не ниже 80% к средней зарплате по стране.



 
 
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Порядок начисления зарплаты бюджетникам будет упрощен в ближайшее время. Об этом 25 февраля заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
 
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