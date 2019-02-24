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Два беларуских офиса номинировали на международную премию «Здание года»
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В сети появилась информация, что два беларуских архитектурных проекта
Второй проект – разработка офиса минской IT-компании Stark Games. Ее офис находится в бизнес-центре «Рам Глобал» на улице Клары Цеткин. Это не может не вызвать у вас восторг.
Победители станут известны 12 марта.
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В сети появилась информация, что два беларуских архитектурных проекта стали претендентами премии «Здание года», или Building of the Year. Их разработала студия Studio 11,...
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