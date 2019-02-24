Два беларуских офиса номинировали на международную премию «Здание года»

В сети появилась информация, что два беларуских архитектурных проекта стали претендентами премии «Здание года», или Building of the Year. Их разработала студия Studio 11, которая располагается в Минске, пишет TUT.by.



В конкурсе принимают участие проекты из разных стран. Участвуют лишь те проекты, которые публиковались в издании в прошлом году, их номинируют читатели. Спектр категорий обширен: от офисов до церквей. От России, например, заявлено 40 проектов.



Первый беларуский проект – разработка офиса минской IT-компании PandaDoc. Ее офис находится в бизнес-центре Kiroff Center на улице Кирова. Просто взгляните на эти потрясающие визуализации.





Второй проект – разработка офиса минской IT-компании Stark Games. Ее офис находится в бизнес-центре «Рам Глобал» на улице Клары Цеткин. Это не может не вызвать у вас восторг.





























Победители станут известны 12 марта.