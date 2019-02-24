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ЕС продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси
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Ограничительные меры включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий. В 2017 году из этого перечня были исключены биатлонные ружья.
Кроме того, в черном списке ЕС (запрет на въезд и заморозка активов на территории Евросоюза) остаются бывшие главы МВД Владимир Наумов и Юрий Сиваков, бывший глава Администрации президента Виктор Шейман и экс-командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.
В начале февраля появилась информация, что Венгрия подвесила вопрос о продлении эмбарго еще на год. Как сообщал брюссельский корреспондент «Радио Свобода», Будапешт настаивал, чтобы ЕС быстрее подписал с Беларусью «Приоритеты партнерства» — документ, который стороны уже год не могут согласовать из-за претензий Литвы по строительству БелАЭС.
В 2016 году почти все санкции ЕС были сняты с Беларуси. Эмбарго на поставку оружия было введено ЕС в 2011 году, а персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко действуют с 2004 года. Их в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновению экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского в 1999—2000 годах.
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Евросоюз решил продлить на год эмбарго на поставку оружия в Беларусь.
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