ЕС продлил на год оружейное эмбарго против Беларуси

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Ограничительные меры включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий. В 2017 году из этого перечня были исключены биатлонные ружья.Кроме того, в черном списке ЕС (запрет на въезд и заморозка активов на территории Евросоюза) остаются бывшие главы МВД, бывший глава Администрации президентаи экс-командир бригады спецназа внутренних войск МВДВ начале февраля появилась информация, что Венгрия подвесила вопрос о продлении эмбарго еще на год. Как сообщал брюссельский корреспондент «Радио Свобода», Будапешт настаивал, чтобы ЕС быстрее подписал с Беларусью «Приоритеты партнерства» — документ, который стороны уже год не могут согласовать из-за претензий Литвы по строительству БелАЭС.В 2016 году почти все санкции ЕС были сняты с Беларуси. Эмбарго на поставку оружия было введено ЕС в 2011 году, а персональные санкции против Наумова, Шеймана, Сивакова и Павличенко действуют с 2004 года. Их в Брюсселе подозревают в причастности к исчезновению экс-министра внутренних дел, политика, бизнесменаи журналистав 1999—2000 годах.