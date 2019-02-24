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Об этом он заявил 25 февраля во время встречи с председателем Верховного суда Беларуси- подчеркнулПрезидент отметил, что часто говорит о важности справедливости, и именно судейскому корпусу следует реализовывать эту установку, отвечать на соответствующий запрос населения.- констатировал он.По словам Главы государства, судейский корпус - своего рода лакмусовая бумажка.сказал Лукашенко.Президент также попросил Валентина Сукало в преддверии совещания с правоохранительным блоком дать свою оценку функционированию этой системы, особенно Следственного комитета.добавил он.Кроме того, на встрече обсужден ряд вопросов, которые находятся на контроле у президента, громкие уголовные дела.- цитирует главу государства его пресс-служба.