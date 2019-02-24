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Лукашенко: "В семье не без урода"
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Об этом он заявил 25 февраля во время встречи с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало.
"Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может".
Президент отметил, что часто говорит о важности справедливости, и именно судейскому корпусу следует реализовывать эту установку, отвечать на соответствующий запрос населения. "Люди у нас очень чувствительны к этому. Я всегда ссылаюсь на Россию. Там люди привыкшие ко всякому. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше", - констатировал он.
По словам Главы государства, судейский корпус - своего рода лакмусовая бумажка. "Прошу обратить на это серьезное внимание", - сказал Лукашенко.
Президент также попросил Валентина Сукало в преддверии совещания с правоохранительным блоком дать свою оценку функционированию этой системы, особенно Следственного комитета. "У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом", - добавил он.
Кроме того, на встрече обсужден ряд вопросов, которые находятся на контроле у президента, громкие уголовные дела. "Мне хотелось бы знать вашу позицию по этим делам. Вы видите все, оцениваете", - цитирует главу государства его пресс-служба.
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Александр Лукашенко считает недопустимым нарушения закона представителями судейского корпуса.
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