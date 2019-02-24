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БФЛА объявила состав сборной Беларуси на чемпионат Европы в помещении в Глазго

25.02.2019 18:04 — Разное | Tut.by  
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Главный старт зимнего сезона для европейских легкоатлетов все ближе и ближе. В первый день весны в Глазго стартует континентальный чемпионат в помещении, в котором примут участие 637 спортсменов из 49 стран. Среди них — 17 белорусов, сообщает официальный сайт БФЛА.


Фото: bfla.eu

Вот имена тех, кто отправится в Великобританию:

Кристина Тимановская. Бег на 60 м. Личный рекорд (PB) — 7,21 секунды; лучший результат в сезоне (SB) — 7,21 секунды.

Виталий Парахонько. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,68; SB — 7,68.

Эльвира Герман. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,97; SB — 7,97.

Руслана Рашкован. Бег на 60 м с барьерами. PB — 8,24; SB — 8,24.

Алина Талай. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,85; SB — 7,96.

Дарья Борисевич. Бег на 1500 м. PB — 4.08,53; SB — 4.08,53.

Екатерина Корнеенко. Бег на 1500 м. PB — 4.10,29; SB — 4.10,29.

Максим Недосеков. Прыжки в высоту. PB — 2,31 м; SB — 2,30 м.

Андрей Скобейко. Прыжки в высоту. PB — 2,26 м; SB — 2,22 м.

Карина Таранда. Прыжки в высоту. PB — 1,94 м; SB — 1,94 м.

Ирина Жук. Прыжки с шестом. PB — 4,65 м; SB — 4,65 м.

Анастасия Мирончик-Иванова. Прыжки в длину. PB — 6,84 м; SB — 6,67 м.

Ирина Васьковская. Тройной прыжок. PB — 14,30 м; SB — 13,94.

Елена Абрамчук. Толкание ядра. PB — 19,06 м; SB — 18,20 м.

Алёна Дубицкая. Толкание ядра. PB — 18,94 м; SB — 18,94.

Виктория Колб. Толкание ядра. PB — 18,30 м; SB — 18,30 м.

Виталий Жук. Семиборье. PB — 5705 очков; SB — 5705 очков.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Глазго 1−3 марта.

 
 
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Главный старт зимнего сезона для европейских легкоатлетов все ближе и ближе. В первый день весны в Глазго стартует континентальный чемпионат в помещении, в...
 
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