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БФЛА объявила состав сборной Беларуси на чемпионат Европы в помещении в Глазго
Главный старт зимнего сезона для европейских легкоатлетов все ближе и ближе. В первый день весны в Глазго стартует континентальный чемпионат в помещении, в котором примут участие 637 спортсменов из 49 стран. Среди них — 17 белорусов, сообщает официальный
Вот имена тех, кто отправится в Великобританию:
Кристина Тимановская. Бег на 60 м. Личный рекорд (PB) — 7,21 секунды; лучший результат в сезоне (SB) — 7,21 секунды.
Виталий Парахонько. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,68; SB — 7,68.
Эльвира Герман. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,97; SB — 7,97.
Руслана Рашкован. Бег на 60 м с барьерами. PB — 8,24; SB — 8,24.
Алина Талай. Бег на 60 м с барьерами. PB — 7,85; SB — 7,96.
Дарья Борисевич. Бег на 1500 м. PB — 4.08,53; SB — 4.08,53.
Екатерина Корнеенко. Бег на 1500 м. PB — 4.10,29; SB — 4.10,29.
Максим Недосеков. Прыжки в высоту. PB — 2,31 м; SB — 2,30 м.
Андрей Скобейко. Прыжки в высоту. PB — 2,26 м; SB — 2,22 м.
Карина Таранда. Прыжки в высоту. PB — 1,94 м; SB — 1,94 м.
Ирина Жук. Прыжки с шестом. PB — 4,65 м; SB — 4,65 м.
Анастасия Мирончик-Иванова. Прыжки в длину. PB — 6,84 м; SB — 6,67 м.
Ирина Васьковская. Тройной прыжок. PB — 14,30 м; SB — 13,94.
Елена Абрамчук. Толкание ядра. PB — 19,06 м; SB — 18,20 м.
Алёна Дубицкая. Толкание ядра. PB — 18,94 м; SB — 18,94.
Виктория Колб. Толкание ядра. PB — 18,30 м; SB — 18,30 м.
Виталий Жук. Семиборье. PB — 5705 очков; SB — 5705 очков.
Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Глазго 1−3 марта.
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Главный старт зимнего сезона для европейских легкоатлетов все ближе и ближе. В первый день весны в Глазго стартует континентальный чемпионат в помещении, в...
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