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Президент Молдовы не исключает вероятности новых досрочных парламентских выборов

25.02.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в понедельник по итогам парламентских выборов допустил возможность проведения новых досрочных парламентских выборов.

"Я готов встретиться с лидерами всех политических партий, которые прошли в парламент. Но только после обжалования, рассмотрения всех запросов и утверждения результатов выборов. Раньше нет смысла. Также преждевременно говорить, будет ли создана коалиция или (предстоят) досрочные парламентские выборы", - сказал президент.

По его мнению, пока преждевременно давать выборам оценку и комментировать результаты.

"Я знаю, что есть много обращений конкурентов на выборах в Центральную избирательную комиссию и в судебные инстанции. Чтобы дать оценку легитимности выборов надо подождать окончательных решений по всем этим запросам", - сказал И.Додон.

Он подсчитал, что в течение 17-18 дней должны быть пройдены все процедуры рассмотрения запросов, протестов, судебных исков, чтобы приступить к утверждению результатов выборов на всех уровнях - от местных избирательных бюро до утверждения мандатов в Конституционном суде.

"Мы рассчитываем, что 13-15 марта получим окончательные ответы на вопрос о результатах выборов. Согласно законодательству, президент должен созвать заседание парламента в 30-дневный срок после дня выборов, то есть - не позднее до 26-27 марта. Если партии будут готовы созвать заседание парламента раньше, я готов подписать Указ об этом", - подчеркнул президент.

По его словам, если выборы будут признаны несостоявшимися, то не раньше 60 дней и не позже 90 дней должны состояться повторные выборы.

Президент заявил о готовности подписать указ о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра, если его предложит законно созданная коалиция из двух или больше партий.

"Если же это будет одна партия с перебежчиками из других партий, то лучше сразу проводить досрочные выборы. И тогда не следует затягивать с этим, выборы можно провести в начале лета или в конце июня, одновременно с выборами в местные органы власти. Эти выборы прошли, но начинается еще более веселый период", - заявил И.Додон.

 
 
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Президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в понедельник по итогам парламентских выборов допустил возможность проведения новых досрочных парламентских выборов.
 
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