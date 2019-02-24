Телеканал Euronews представил имиджевое видео о Минске в преддверии II Европейских игр

Телеканал Euronews в рамках сотрудничества с Дирекцией II Европейских игр 2019 года представил имиджевое видео о Минске и Беларуси для ротации в своей эфирной сети, сообщили в пресс-службе дирекции.

Ролик рассказывает о городе и его окрестностях, о примечательных местах, которые могут посетить гости нашей столицы.

"Ролик ориентирован на молодежную аудиторию, акцент в нем сделан на места, которые придутся по вкусу, в первую очередь, молодым людям. Концепция видео была разработана совместными усилиями телеканала Euronews, креативным агентством Contended (Лондон), а также Дирекцией", - рассказали в пресс-службе.

Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и телеканал "Евроньюс" (ООО "Евроньюс") ранее заключили договор об информационном сотрудничестве, в рамках которого телеканал разместит в эфире видеоролики, посвященные Беларуси и, в частности, II Европейским играм 2019 года.

"Евроньюс" – европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, ведущий вещание на 12 языках в более чем 160 странах мира. Общая аудитория канала составляет более 430 миллионов человек.