Средняя зарплата в Беларуси в январе снизилась на 12% до Br981,6

В Беларуси номинальная начисленная средняя заработная плата работников в январе 2019 года составила Br981,6 против Br1115,3 в декабре 2018 года, сказано в сообщении Белстата.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем средняя зарплата в январе снизилась на 12%. По сравнению с январем 2018 года прирост составил 14,3% при инфляции 5,8% за этот период.

Как сообщалось, правительство Беларуси планирует, что средняя заработная плата в 2019 году составит не менее Br1025 (рост на 7% к 2018 году).

В 2018 году средняя зарплата выросла на 11,6% по сравнению с 2017 годом до Br958,1.