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Уровень рецидивной преступности в Беларуси составляет 38 процентов

25.02.2019 17:41 — Разное | Ежедневник  
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Уровень рецидивной преступности в Беларуси составляет 38 процентов

Такую цифру назвал сегодня председатель Верховного суда Валентин Сукало после встречи с президентом.

По словам Сукало, у нас очень высокий уровень рецидивной преступности. 38 процентов преступлений совершают ранее судимые люди. Это, в свою очередь, говорит о наличии проблем в работе уголовно-исполнительной системы, считает председатель Верховного суда, пишет sb.by.

«Я думаю, речь должна идти о криминологических исследованиях в плане причин преступности. К сожалению, таких серьезных научных исследований пока нет», - посетовал Валентин Сукало.

Вместе с тем, по его словам, в прошлом году суды сократили на 2400 человек количество лиц, направленных в места лишения свободы.

!Несовершеннолетних в местах лишения свободы сегодня 220 человек. Все это говорит о том, что мы не настроены на ужесточение наказания, - подчеркнул председатель Верховного суда. - Суды ищут оптимальные наказания, которые бы действительно способствовали сокращению преступности вообще и рецидивной в частности. Поэтому говорить о том, что у нас слишком жестокие подходы или карательная практика, я бы не стал».

 
 
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Такую цифру назвал сегодня председатель Верховного суда Валентин Сукало после встречи с президентом.
 
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