﻿ Хрусталь, камин, мрамор. Фото интерьеров нового здания Верховного суда, которые вы еще не видели. 21.by
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Хрусталь, камин, мрамор. Фото интерьеров нового здания Верховного суда, которые вы еще не видели

25.02.2019 18:14 — Разное | Tut.by  
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В феврале на Орловской сдадут в экспуатацию новое здание Верховного суда, сметная стоимость которого составляет 166 миллионов рублей. Осенью мы показывали, как оно выглядит изнутри, а сейчас много фотографий богатого интерьера появилось на сайте «Минскстроя».


Здание Верховного суда строится в престижном районе возле Дворца независимости.


Сейчас на объекте ведется монтаж оборудования, выполняются пуско-наладочные работы, идет расстановка мебели и работает клининговая компания. Вся мебель здесь белорусского производства — компаний «Пинскдрев» и «Бобруйскмебель», лифты также отечественные — завода «Могилевлифтмаш», люстры лидской компании «Каскад», паркет «Косвик» из Заславля, на стенах — гомельские обои и декоративная штукатурка. Вот как все это дело выглядит изнутри:







По словам прораба генподрядного филиала «СУ-13» ОАО «Стройтрест № 4» Александра Абакунчика, еще осенью в благоприятный период полностью было выполнено благоустройство прилегающей территории: уложена тротуарная плитка, разбиты газоны, высажены зеленые насаждения.

— Смонтирован и прошел апробацию фонтан, кстати, он будет хоть и не музыкальный, но с подсветкой, — сообщается на сайте «Минскстроя».


В здании будут размещаться четыре судебных коллегии: по уголовным, гражданским, экономическим делам и по делам интеллектуальной собственности.

— Для работы судей созданы комфортные условия: светлые кабинеты, есть зоны отдыха и приема пищи, уютное кафе. Современные также залы судебных заседаний, президиума и проведения пленумов, актовый зал, зал для приема делегаций и прочее, — говорится в сообщении.





Здание суда полностью автоматизировано, есть система контроля и управления доступом. Не имея электронного пропуска, дальше входной двери не пройдешь. Установлена также биометрическая система идентификации человека по чертам лица.

Напомним, на 1 января на объект уже было израсходовано примерно 109,5 миллиона рублей инвестиций, или почти 51 млн долларов. А сметная стоимость строительства составляет 166,16 миллиона рублей, или около 77 млн долларов. Остаток — 56,7 миллиона рублей, который (возможно, не весь) будет израсходован в 2019 году.

Основные источники финансирования строительства объекта — республиканский бюджет, средства инвесторов и другое. К примеру, на объект пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки реализации «Магнита Минска».

Напомним, с обустройством объекта связан и ряд интересных закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 80
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Смотрите, как изнутри выглядит здание со сметной стоимостью в 166 миллионов.
 
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