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Лукашенко: Беларусь остается для Кыргызстана другом

25.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь была и остается для Кыргызстана не просто партнером, а другом. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В понедельник состоялась его встреча с посолом Кыргызстана в Минске Кубанычбеком Омуралиевым.

«Вы ни в коем случае не должны сомневаться – Беларусь всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики», – заявил Лукашенко.

Он дал высокую оценку личным качествам главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. 

«Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь и убежден, что, если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь», – сказал белорусский лидер.

Он заверил, что Минск будет придерживаться «доброй повестки дня» в отношениях с Бишкеком.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси дал высокую оценку личным качествам главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
 
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