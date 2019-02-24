Лукашенко: Беларусь остается для Кыргызстана другом

Беларусь была и остается для Кыргызстана не просто партнером, а другом. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

В понедельник состоялась его встреча с посолом Кыргызстана в Минске Кубанычбеком Омуралиевым.

«Вы ни в коем случае не должны сомневаться – Беларусь всегда для вас была и будет оставаться не просто партнером, а другом. Я очень рассчитываю, что аналогичную политику будет проводить и руководство Кыргызской Республики», – заявил Лукашенко.

Он дал высокую оценку личным качествам главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

«Бывает же так, что в нужное время и в нужном месте в самые сложные времена Господь посылает того человека, который очень нужен этому народу. Я очень надеюсь и убежден, что, если вы сплотитесь вокруг этого человека, то вы очень многого можете достичь», – сказал белорусский лидер.

Он заверил, что Минск будет придерживаться «доброй повестки дня» в отношениях с Бишкеком.