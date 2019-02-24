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Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

25.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В мероприятии приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и председатель областного Совета депутатов Игорь Жук. 

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

Звон скрещивающихся рапир, выпад, еще один, удар… В новом зале для фехтования на улице Горького в помещениях Гродненского филиала «Белтелеком» на фехтовальной дорожке урок преподают профессионалы – тренеры Гродненской детско-юношеской спортивной школы №9 Юрий Пацына и областной специализированной ДЮСШОР профсоюзов «Альянс» Геннадий Коршаковский. За показательным выступлением наблюдают десятки юных фехтовальщиков из областного центра. Еще несколько минут, и каждый из них сможет испытать свои силы на современном покрытии. Центр для занятия фехтованием в Гродно открыли сегодня, но надо сказать, что каждый тренировочный день на месяцы вперед уже расписан по часам: сюда совершенствовать мастерство будут приезжать начинающие и опытные спортсмены со всего города. В планах – проводить здесь соревнования среди юниоров не только республиканского, но и мирового уровня. 

 Открытие нового зала – это хороший вклад в развитие такого красивого вида спорта, как фехтование. Убежден, что тренировки в новом помещении в комфортных условиях  будут способствовать достойным выступлениям спортсменов на самом высоком уровне, – сказал министр связи и информатизации Константин Шульган. 

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

Председатель областного Совета депутатов Игорь Жук от имени руководства облисполкома поблагодарил Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Белорусскую республиканскую федерацию фехтования за поддержку развития фехтования на Гродненщине. 

 В нашей области фехтование культивируется давно, заложены традиции, есть хороший тренерский состав, а значит, способные ученики. Важно, что материально-техническая база такого перспективного вида спорта улучшается и совершенствуется. Убежден, что юные спортсмены, которые будут тренироваться в этом зале, достойно проявят себя на европейских, мировых аренах, прославят свою фамилию, область и страну, – отметил Игорь Жук. 

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

 Гродненские фехтовальщики в Беларуси сейчас занимают первое место по результатам Олимпийских дней молодежи. Важно поддерживать стремление ребят к высоким результатам, в том числе и открытием новых спортивных объектов, – подчеркнул  председатель Белорусской республиканской федерации фехтования Алексей Овсянкин и обратил внимание на плюсы нового зала для фехтования.  

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования


 Оснащение в зале – по последнему слову техники. Помещение светлое, потолки высокие, хорошая вентиляция, дорожки для фехтования и фехтовальные табло соответствуют мировым стандартам. Есть раздевалки, душевые, зал для разминок. Предусмотрено все, чтобы каждый спортсмен чувствовал себя комфортно. На сборы планируем приглашать спортсменов из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. А действующий в Гродно безвизовый режим сделает поездки в нашу страну для иностранных спортсменов еще более удобными, – отметил Алексей Овсянкин. 

Условия в новом зале действительно замечательные, отмечает в свою очередь тренер по рапире областной специализированной ДЮСШОР профсоюзов «Альянс» Александр Лукашевич. А это значит, что у его воспитанников, число которых растет с каждым годом, станет больше возможностей для профессионального самосовершенствования. 

Сегодня в области фехтование культтивируют в Гродненской детско-юношеской спортивной школе №9, областной специализированной ДЮСШОР профсоюзов «Альянс», областном комплексном центре олимпийского резерва. Залы для занятий этим видом спорта открыты в ЦСК «Неман», а также в средних школах №№34 и 28 Гродно. 

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

Всего в регионе фехтованием занимаются свыше 260 учащихся. Спортсмены многократно становились призерами общекомандного зачета первенства Республики Беларусь «Олимпийские надежды», победителями общекомандного зачета первенства Беларуси «Олимпийские дни молодежи». В прошлом году члены сборной команды Беларуси – уроженцы Гродненщины – показали достойные результаты на чемпионате Европы среди молодежи в Ереване, этапе Кубка мира среди юниоров в Тегеране, Всемирной Гимназиаде, которая проходила в Марокко, этапе Кубка мира среди юниоров в Гватемале. 

В эти дни шестеро представителей Гродненщины выступают на чемпионате Европы среди кадетов в Италии. 

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования
Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования
Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования
Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования
Поединки на рапирах, саблях и шпагах. В Гродно открыли первый в области центр для фехтования

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

В Гродно откроется новый специализированный зал для фехтования 

 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В мероприятии приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.  Звон...
 
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