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В Гродно открыли музей почты

25.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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В мероприятии приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. 

Уникальная экспозиция с сегодняшнего дня ведет свое повествование в центральном узле связи – на первом этаже административного здания Гродненского филиала РУП «Белпочта» по улице К. Маркса. В буквальном смысле открыли почтовую историю для всех желающих в хорошо знакомом старожилам зале для переговоров. 

Экспонаты для постоянной выставки сотрудники Гродненской почты собирали на протяжении нескольких лет. В экспозиции представлено более 300 экспонатов многие из них уникальные и являются не просто редкими, а единичными для Беларуси. Можно увидеть здесь стол почтальона, письма и фотографии, почтовые штемпеля и форму почтальонов разных времен. В особом ряду экспонатов – аппарат для покупки писем 1970 года и почтовый ящик для отправлений 1960-х годов, который долгие годы «трудился» в одном из отделений почтовой связи в Волковыске. 

В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты

В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты
В Гродно открыли музей почты

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Фото Яна ХВЕДЧИНА
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В мероприятии приняли участие министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя...
 
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