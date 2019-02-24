В Гродно открыли музей почты

Уникальная экспозиция с сегодняшнего дня ведет свое повествование в центральном узле связи – на первом этаже административного здания Гродненского филиала РУП «Белпочта» по улице К. Маркса. В буквальном смысле открыли почтовую историю для всех желающих в хорошо знакомом старожилам зале для переговоров.

Экспонаты для постоянной выставки сотрудники Гродненской почты собирали на протяжении нескольких лет. В экспозиции представлено более 300 экспонатов многие из них уникальные и являются не просто редкими, а единичными для Беларуси. Можно увидеть здесь стол почтальона, письма и фотографии, почтовые штемпеля и форму почтальонов разных времен. В особом ряду экспонатов – аппарат для покупки писем 1970 года и почтовый ящик для отправлений 1960-х годов, который долгие годы «трудился» в одном из отделений почтовой связи в Волковыске.













































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