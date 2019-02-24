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Слуцкий РОЧС напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности

25.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкий РОЧС напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности

С наступлением пожароопасного периода спасатели совершают огромное количество выездов на загорание сухой растительности, однако по прибытию к месту вызова, к сожалению, очень часто горит не только сухая трава, а хозяйственные постройки, сараи и, даже жилые дома. В 2018 году в Республике произошло несколько печальных случаев.

Например, 18 марта 2018 года Вороновские спасатели получили сообщение о загорании хозяйственной постройки в деревне Жемойтишки. Прибывшие к месту пожара спасатели обнаружили горящий открытым пламенем сарай. Выяснилось, что 56-летняя пенсионерка решила избавиться от сухой травы на приусадебном участке путем её сжигания. Когда усилился ветер, женщина потеряла контроль над процессом и не смогла остановить пламя, которое перебросилось на сарай. Два ведра воды, вылитые на стену, не принесли желаемого результата. Тогда хозяйка позвонила спасателям. В результате пожара строение уничтожено полностью. Пострадавших людей нет.

Спустя буквально полтора часа похожий случай произошел в деревне Стульги Ошмянского района. 84-летняя пенсионерка наводила порядок на подворье. Она сгребла мусор в кучу, которую впоследствии подожгла. Требования пожарной безопасности к разведению костров не были соблюдены, поэтому вскоре пламя перебросилось на сухую траву, добралось до сарая и уничтожило его. Спасатели справились с пожаром и защитили от огня еще одну хозяйственную постройку.

Житель Пружанского района вместе с мусором сжег собственный дом. ЧП произошло 23 марта 2018 г. около часа дня в д.Скорцы. Мужчина 1960 года рождения жег мусор на приусадебном участке. В какой-то момент он не смог контролировать процесс, и огонь по сухой траве перекинулся на деревянный дом. В результате хозяин домовладения остался без крова: огнем уничтожена крыша, повреждены перекрытие, стены, имущество.

Очень часто жертвами травяных пожаров становятся пенсионеры. Сильное задымление, немощность пожилых людей, порывы ветра – все эти составляющие заканчиваются трагедиями.

25 марта в 10-54 из Волковысского РОВД в службу «101» поступила информация об обнаружении обгоревшего тела человека на приусадебном участке частного домовладения в деревне Бискупцы. Выяснилось, сын, проживающий в райцентре, накануне приезжал к отцу, привез продуктов. Никакими хозяйственными делами хозяин в выходные дни заниматься не планировал. Вечером на телефонный звонок никто не ответил. На следующий день мужчина наведался к родителю, но дом был закрыт. Вынул форточку, влез внутрь – никого не было. Вскоре пришел сосед и рассказал, что вчера за сараем горела трава. На земле, возле забора сын обнаружил отца 1939 г.р. без признаков жизни.

Слуцкий РОЧС напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах:

  • вывезите мусор в специально отведенное место;
  • если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от лесного массива – 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;
  • не забывайте про огнетушитель, емкость с водой, лопату;
  • выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.

Согласно статье 15.57 Кодекса об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).


Слуцкий РОЧС

 
 
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