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22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

25.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

В прошедшую пятницу, 22 февраля, в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоялась выставка-презентация фотографий, документов и личных вещей семьи известного слуцкого фотографа Сомира Львовича Юхнина, поступивших в фонды музея в 2018 году. Выставка приурочена к 180-летию изобретения фотографии и Году малой родины, объявленному в нашей стране.

Побывали по приглашению музея на выставке и случчане: создатель сайта «Наследие слуцкого края» предприниматель Владимир Бойко, администратор сайта Владимир Хворов, учитель и краевед Игорь Титковский и краевед Николай Мирончик. Среди других гостей были минские фотографы, в том числе Владимир Фёдорович Сутягин, который работал над альбомом «Слуцк. Путешествие во времени», где использованы фотографии С.Л. Юхнина и его самого.

Презентацию историк, заведующий отделом письменных и изобразительных источников Национального исторического музея Республики Беларусь, специалист в истории белорусской фотографии Надежда Савченко начала с краткого экскурса в прошлое фотографии.

22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

Первое известие об изобретении фотографии на территории современной Белоруссии опубликовано 14 февраля 1839 г. на страницах популярной в Северо-Западном крае политической и литературной газеты «Виленский вестник»Мировые новости об изобретении фотографии появились в январе 1839 года. Первое известие об изобретении фотографии на территории современной Белоруссии опубликовано 14 февраля 1839 г. на страницах популярной в Северо-Западном крае политической и литературной газеты «Виленский вестник» (Kurier Wilenskii) – это было сообщение из Парижа об изобретении Дагера и Ньепса.

Надежда Ивановна напомнила биографию Сомира Юхнина рассказала собравшимся о том, как попали в Беларусь от жителя Москвы Валерия Абрамовича Наймарка личные вещи, фотографии и документы Сомира Юхнина. Он передал их в дар Национальному историческому музею Республики Беларусь.

22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

На выставке-презентации были показаны не только экспонаты, переданные от Валерия Абрамовича в музей стараниями Владимира Бойко. Валерий Наймарк передал вторую часть документов и вещей непосредственно Надежде Ивановне, во время её поездки в Москву в прошлом году.

В ходе изучения документов открылись новые интересные страницы жизни Сомира Юхнина и его семьи во Владимире. Коллеги из г. Владимира помогли выяснить конкретный год кончины известного фотографа – 1941-й. Дочь фотографа София по образованию химик, окончила Ленинградский химический техникум, училась, но не окончила, в Петербургском университете. Именно она бережно сохранила все семейные реликвии, которые достались Валерию Наймарку. Однако осталось ещё много загадок. Особый интерес вызывает судьба сына Сомира Юхнина. Лев Сомирович (1906–?) служил в Центральном ансамбле краснофлотской песни и пляски Военно-морского флота Союза ССР дирижёром симфонического оркестра, художественным руководителем которого был Вано Мурадели.

Много интересного увидели гости. Например, на одном из фото дочь фотографа София Юхнина (1903-1995) с мужем во Владимирской квартире. На стене виден портрет жены фотографа Раисы (1877-1958), на пианино стоит портрет сына Льва.

22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

По окончании презентации Владимир Бойко и Владимир Хворов рассказали собравшимся об истории создания сайта «Наследие слуцкого края», который работает уже 7 лет, подарили Надежде Савченко книгу «Слуцкие пояса». Игорь Титковский рассказал о недавно вышедшей из печати его книге «Мастацтва Случчыны. Гісторыя, творы, мастакі» и вручил на память Надежде Ивановне и Национальному историческому музею по экземпляру этого научно-популярного издания.

Владимир Хворов, Николай Мирончик, Надежда Савченко, Владимир Бойко и Игорь Титковский Николай Мирончик, Надежда Савченко, Владимир Бойко и Игорь Титковский знакомсотво с новой книгойВо время обсуждения выставки. В центре - Нина Владимировна Колымаго - заместитель директора музея по научной работе


Сказала своё веское слово и Ольга Александровна Лобачевская, искусствовед, этнолог, доктор искусствоведения, профессор кафедры Белорусского государственного университета культуры и искусств. Ольга Александровна подсказала направления дальнейшего поиска и исследований.

Юлия Латушкова и Владимир Бойко - обсуждение горизонтов дальнейшего сотрудничестваПо окончании официальной части пришедшие на мероприятие гости и учёные-историки перешли к живому общению и обсуждению наследия С.Л. Юхнина.

Кстати, на презентации была и Юлия Латушкова, научный сотрудник отдела генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории Национальной академии наук Беларуси, которая недавно поделилась с нами фотографиями из семейного архива.

Мероприятие всем понравилось своей душевной теплотой, праздничной атмосферой и радостью общения участников.

22 февраля в Национальном историческом музее состоялась выставка-презентация вещей семьи слуцкого фотографа Юхнина Сомира Львовича

Владимир ХВОРОВ
Наследие слуцкого край

 
 
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В прошедшую пятницу, 22 февраля, в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоялась выставка-презентация фотографий, документов и личных вещей семьи...
 
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