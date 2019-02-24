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Погода на неделе: мокрый снег с дождем

25.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Мокрый снег с дождем, гололедица и до 10 градусов тепла.

Во вторник, 26 февраля, атмосферный фронт обусловит преимущественно по восточной части страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем по юго-западной части страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - 2-8 градусов тепла.

В среду, 27 февраля, в области повышенного атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах ночью по юго-востоку, а днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем - от минус 1 до плюс 6.

В четверг, 28 февраля, ночью будет преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку не обойдется без кратковременных осадков. Днем атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди и мокрый снег, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица, по северо-востоку слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем - 2-8 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 10.

В пятницу, 1 марта, погодные условия будут определять атмосферные фронты, за которыми на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух с севера Европы. Ночью в центральных и восточных районах страны, днем местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 5.


Источник: БелТА

 
 
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Мокрый снег с дождем, гололедица и до 10 градусов тепла.
 
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