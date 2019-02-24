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В Субочах на территории мехмастерских «Заря и К» произошел пожар
25.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
22 февраля 2019 г. около 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре на территории мехмастерских КСУП «Заря и К» в агрогородке Субочи.
Возгорание заметил сторож при обходе территории. Сразу попросил жену позвонить в пожарную службу, а сам с помощью огнетушителя попытался ликвидировать горение.
По прибытии к месту вызова спасателей кровля столярного цеха горела открытым пламенем.
В результате пожара повреждены кровля, перекрытие. Деревообрабатывающие станки и имущество внутри столярного цеха не повреждены.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Запрещено при эксплуатации отопительных печей:
-использовать печи, имеющие трещины и неисправные дверцы;
- растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителем и т.п.);
-оставлять топящие печи без надзора или поручать присматривать за печью малолетним детям;
- производить топку печей с открытыми дверцами;
- сушить на печах и складывать возле их стен или другие легко воспламеняющие и горючие предметы;
-перекалять печь или топить топливом, под который она неприспособленна;
- бросать в топящуюся печь взрывоопасные искрообразующие предметы;
-высыпать золу вблизи пожароопасных построек, стогов сена или соломы.
Берегите себя и своих близких!
Фото Волковысский РОЧС
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22 февраля 2019 г. около 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре на территории мехмастерских КСУП «Заря и К» в...
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