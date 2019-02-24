В Субочах на территории мехмастерских «Заря и К» произошел пожар





22 февраля 2019 г. около 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре на территории мехмастерских КСУП «Заря и К» в агрогородке Субочи.

Возгорание заметил сторож при обходе территории. Сразу попросил жену позвонить в пожарную службу, а сам с помощью огнетушителя попытался ликвидировать горение.

По прибытии к месту вызова спасателей кровля столярного цеха горела открытым пламенем.

В результате пожара повреждены кровля, перекрытие. Деревообрабатывающие станки и имущество внутри столярного цеха не повреждены.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

























Запрещено при эксплуатации отопительных печей:

-использовать печи, имеющие трещины и неисправные дверцы;

- растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителем и т.п.);

-оставлять топящие печи без надзора или поручать присматривать за печью малолетним детям;

- производить топку печей с открытыми дверцами;

- сушить на печах и складывать возле их стен или другие легко воспламеняющие и горючие предметы;

-перекалять печь или топить топливом, под который она неприспособленна;

- бросать в топящуюся печь взрывоопасные искрообразующие предметы;

-высыпать золу вблизи пожароопасных построек, стогов сена или соломы.

Берегите себя и своих близких!

Фото Волковысский РОЧС