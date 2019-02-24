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Открывается весенний сезон охоты на гуся и селезней уток

25.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Открывается весенний сезон охоты на гуся и селезней уток

В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты утвержденные Указом президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 года № 112 и вступившие в силу 25 сентября 2018 г., со второй субботы - 9 марта открывается весенний сезон охоты на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую (животные любого пола и возраста), а также самцов (селезней), подсевших или подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам): кряквы, свиязя, гоголя, широконоску, чернеть красноголовую, чернеть хохлатую, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утку серую.

Весенний сезон охоты на гусей, селезней уток продлится по  второе воскресенье - 12 мая 2019 года.

Разрешенное время охоты на гусей и селезней уток – светлое время суток (кроме периода с 12 до 18 часов).

С 12 до 18 часов при проведении охоты на гусей и селезней уток, а также до 18 часов и после 22 часов при осуществлении охоты на самцов вальдшнепа охотничье оружие должно быть разряжено и зачехлено. Нахождение охотников в указанное время в охотничьих угодьях с расчехленным и (или) заряженным охотничьим оружием считается охотой в запретное время.

Перечень способов и орудий охоты - гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак:  терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.

Способы и орудия, не соответствующие Правилам, являются запрещенными.

В правилах есть новшество, теперь в весенний сезон охоты на гусей или селезней уток допускается использование вместо скрадка маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях (маскировку).

В весенний сезон охоты на гусей допускается использование подсадных животных, чучел, профилей, манков и иных средств подманивания охотничьих животных без ограничений. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся на расстоянии не более 300 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику (крайнего) подсадного гуся, чучела или профиля.

В весенний сезон охоты на селезней уток допускается проведение охоты только с подманиванием. При этом обязательно использование в качестве средств подманивания либо подсадной утки (уток), либо чучела (чучел) и манка (манков). Допускается использование подсадной утки одновременно с чучелом и (или) манком. В то же время использование только манка без чучела (чучел) или только чучела (чучел) без манка не допускается. В ходе проведения данной охоты разрешается добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к подсадной утке или чучелу селезней.

В весенний сезон охоты на гусей с использованием маскировочного халата допускается проведение охоты только с подманиванием. При этом охотником в качестве средств подманивания должны использоваться подсадной гусь, и (или) профили, и (или) чучела гусей и манки. Использование маскировочного халата только с манком не допускается.

В ходе проведения охоты в весенний сезон охоты на гусей, селезней уток и самцов вальдшнепа допускается использование охотничьих собак - терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак - для розыска и подачи добытой дичи. При проведении охоты указанные охотничьи собаки должны находиться на поводке. Отпускать охотничью собаку с поводка разрешается только после выстрела в указанных целях. После подачи сбитой птицы либо прекращения поиска охотнику следует держать собаку на поводке.

Допускается перемещение (движение) охотников с расчехленным и (или) заряженным охотничьим оружием в процессе осуществления охоты из засады на самцов вальдшнепа на тяге в целях выбора оптимального места засады.

Более подробная информация обо всех изменениях в Указе президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 года № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства».

В соответствии с ч. 1 ст. 15.37 КоАП Республики Беларусь осуществление охоты в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями, либо запрещенными способами влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.

Телефон горячей линии Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 8(01512)25000 работает круглосуточно.

Заместитель начальника Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Белов.

 
 
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В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты утвержденные Указом президента Республики Беларусь от 21 марта 2018...
 
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