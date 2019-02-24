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Праздничный концерт «Все звёзды только для тебя!»
25.02.2019 — Разное | Новости Волковыска
Волковысский
На протяжении всей концертной программы будет проходить открытый диалог со зрителями, сопровождаемый веселыми шутками ведущих, а яркие музыкальные номера, хореографические композиции и искренние поздравления артисты преподнесут как отражение любви и теплого отношения ко всем женщинам. Юмористические скетчи, интерактив со зрителями, зажигательный флешмоб – доставят всем массу удовольствия и позитива.
Начало в 15:00.
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Волковысский городской Дом культуры приглашает 6 марта на тематический концерт «Все звёзды только для тебя!», посвящённый...
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