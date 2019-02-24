Праздничный концерт «Все звёзды только для тебя!»





Волковысский городской Дом культуры приглашает 6 марта на тематический концерт «Все звёзды только для тебя!», посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.

На протяжении всей концертной программы будет проходить открытый диалог со зрителями, сопровождаемый веселыми шутками ведущих, а яркие музыкальные номера, хореографические композиции и искренние поздравления артисты преподнесут как отражение любви и теплого отношения ко всем женщинам. Юмористические скетчи, интерактив со зрителями, зажигательный флешмоб – доставят всем массу удовольствия и позитива.

Начало в 15:00.