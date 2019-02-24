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В Волковысском районе столкнулись два «Фольксвагена»: пассажирка в реанимации

25.02.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковысском районе столкнулись два «Фольксвагена»: пассажирка в реанимации

В поле оказались два «Фольксвагена» после вчерашнего столкновения в Волковысском районе. Один остался на колесах, второй лег на крышу.

Девушка на «Гольфе» двигалась по дороге «Барановичи-Гродно» со стороны Зельвы в направлении кольцевой развязки. Перед началом обгона грузовика не убедилась, что встречная полоса свободна. Следом двигался «Пассат», с которым она допустила столкновение. После него обе машины выехали за пределы проезжей части, и «Гольф» перевернулся. Пожилая пассажирка, которая ехала на его заднем сидении, помещена в реанимационное отделение больницы., сообщает сайт областной Госавтоинспекции.

В Волковысском районе столкнулись два «Фольксвагена»: пассажирка в реанимации

В Волковысском районе столкнулись два «Фольксвагена»: пассажирка в реанимации

 
Теги: Гродно
 
 
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В поле оказались два «Фольксвагена» после вчерашнего столкновения в Волковысском районе. Один остался на колесах, второй лег...
 
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