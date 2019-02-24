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Районные газеты Беларуси призвали осваивать интернет

25.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусским региональные издания должны активнее осваивать новое информационное пространство – интернет-платформу. Об этом заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы уже не первый год много разговоров ведем и определенные практики закладываем, чтобы редакции районных газет стали мультимедийными. За этой помощью обращаемся и к исполнительной власти. Мне кажется, что сегодня в творческом плане редакторы районных газет, сотрудники могут и должны более активно работать в социальных сетях. Творческий потенциал для этого есть», – сказал он.

На заседании коллегии ведомства Карлюкевич напомнил, что сейчас закон позволяет регистрировать сетевые издания. Но пока в регионах правом воспользовались лишь единицы. Работают в республике более полутора тысяч печатных СМИ.



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В республике есть более полутора тысяч печатных СМИ, однако правом зарегистрироваться в Сети пока воспользовались единицы.
 
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