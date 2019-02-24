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У БХД украли группу во «Вконтакте»
Неизвестные похитили сообщество оргкомитета по созданию оппозиционной партии Белорусская христианская демократия с тысячей подписчиков. Мошенники лишили прав администраторов страницы BCHD Info, удалили прежнюю информацию на ней и разместили новую – рекламу «самого надежного букмекера».
На момент взлома подписчиками страницы БХД были 1029 человек
Уже вечером 23 февраля представители БХД обратились в службу технической поддержки социальной сети с просьбой помочь вернуть страницу и выяснить подробности взлома, но пока не получили ответа, передает
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Неизвестные похитили сообщество оргкомитета по созданию оппозиционной партии Белорусская христианская демократия с тысячей подписчиков. Мошенники лишили прав...
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