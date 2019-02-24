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Двойника Ына выслали из Вьетнама
Австралийского двойника Ким Чен Ына, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
По словам двойника, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.
«У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира - мощное оружие против любой диктатуры», - сказал Говард Х.
Отметим, что саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама - Ханое.
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Австралийского двойника Ким Чен Ына, представляющегося Говардом Х, выслали из Вьетнама за сутки до начала саммита лидеров США и Северной Кореи, передает Reuters.
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