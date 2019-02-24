Двойника Ына выслали из Вьетнама

По словам двойника, перед тем, как его выслали из страны, вьетнамские власти его ненадолго задержали.





«У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира - мощное оружие против любой диктатуры», - сказал Говард Х.





Отметим, что саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля в столице Вьетнама - Ханое.



