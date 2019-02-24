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Шведская газета по ошибке обвинила белорусов в антисемитизме

25.02.2019 18:14 — Разное | Партизан  
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Издание «Svenska Dagbladet» перепутало белорусов с «белыми» россиянами. После протестов белорусской диаспоры газета опровергла ошибочные сведения, сообщил историк Андрей Котлярчук.

Белорусская диаспора в Швеции добилась объяснений от одного из крупнейшего ежедневников страны после публикации 23 января, в которой утверждалось, что «белорусская армия» принимала участие в погромах евреев. Статья была посвящена белогвардейскому движению во времена гражданской войны в России, передает "Белсат".

Считается, что во время Гражданской войны в России белогвардейцы совершили 213 погромов евреев. Это 17% от всех еврейских погромов в течение 1918-1922 гг.

Ошибка имело место из-за того, что «Svenska Dagbladet» до сих пор пользуется словами «Vitryssland» i «vitryska» (буквально – «Белая Россия» и «белороссийский») для обозначения Беларуси.


Белорусы Швеции добились от редакции оправдательной статьи. Фото – Martin Uggla

Теперь газета будет писать «бело-российский» для обозначения белогвардейского движения и «белороссийский» – для белорусского.


«Издание не собирается применять названия «Belarus» и «belarusisk» в отношении нашей страны, – написал Котлярчук. – Все эти дебаты прошли мимо посольства Беларуси в Швеции и МИД Беларуси. Только за это надо было организовать дипломатический демарш. Это о качестве работы ведомства Макея».

Напомним, после получения Светланой Алексиевич в 2015-м Нобелевской премии одна из крупнейших шведских газет «Dagens Nyheter» начала применять в отношении Беларуси англоязычное название нашей страны.




 
 
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Издание «Svenska Dagbladet» перепутало белорусов с «белыми» россиянами. После протестов белорусской диаспоры газета опровергла ошибочные сведения, сообщил историк...
 
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