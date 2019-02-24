Размер некоторых пособий по уходу за детьми могут увеличить

Об этом 25 февраля сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.





В ведомстве подводили итоги работы за 2018 год и обозначили ближайшие планы. Большее внимание уделят демографическим проблемам. Планируется пересмотреть и подходы к использованию семейного капитала.





"К 2021 году мы выйдем на те обязательства, которые взяло государство. В течение года каждую многодетную семью, которая стоит на очереди нуждающихся, обеспечить жильём. Я думаю, это очень важный стимул. Но опять же, семейный капитал – что сегодня для семьи? Это жилье, образование, здравоохранение.





Если мы решим вопрос о размораживании семейного капитала (сегодня это 18 лет), может, мы войдем в новые условия семейного капитала. Это тоже серьёзное подспорье для многодетных семей", - заявила Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси.









Среди основных задач этого года – широкое внедрение заявительного принципа как в сфере занятости, так и в сфере социальных услуг, совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере, пенсионного обеспечения и национальной системы квалификаций.