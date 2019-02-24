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Белорусская федерация легкой атлетики облажалась с Пореченковым

25.02.2019 17:26 — Разное | Партизан  
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Белорусской федерации легкой атлетики пришлось удалить фото российского актера из соцсетей, которого сотрудники Федерации попытались приобщить к рекламе одного из сових мероприятий.
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В эти дни в Минске проходит матчевая встреча среди юниров из разных стран (Беларусь, Россия, Израиль, Турция, Испания, Украина) по легкой атлетике. В качестве легкого промо турнира Белорусская федерация легкой атлетики использовала российского актера и ведущего Михаила Пореченкова, снявшегося на фоне афиши соревнований. Снимок организация выложила у себя в фейсбук. 

Новость вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях к записи тут же появились сообщения резко отрицательного характера. Дискуссия вышла жаркой — всего за пару часов пользователи оставили несколько десятков гневных сообщений, посвященных Пореченкову.


Пpичина этого проста: в 2014 году Пореченков приезжал в самопровозглашенную Донецкую народную республику на премьеру фильма «Поддубный», в котором сыграл главную роль. Позже на YouTube появилась видеозапись, в которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стреляет из крупнокалиберного пулемета на одной из боевых позиций сил ДНР.

Актер пояснял, что кадры были постановочными, а патроны холостыми, однако те упражнения актеру припоминают до сих пор.


Председатель Белорусской федерации легкой атлетики и депутат Палаты представителей Вадим Девятовский прокомментировал TUT.BY сложившуюся ситуацию. По словам управленца, актер случайно оказался в той же гостинице, где проживают участники турнира. 

Представительница пресс-службы федерации, занимавшаяся регистрацией спортсменов, попросила Пореченкова о фото на фоне афиши соревнований – тот согласился. При этом девушки не знали про бэкграунд россиянина, связанный с ДНР. Утверждает, что не знал об этом и Девятовский.

– Кто-то знает какие-то эпизоды с пулеметом, как я понял. Некоторые говорят мне, что это фейк, другие – нет, не фейк. У меня дилемма: убрать или не убрать пост. Я абстрагировался, потому что я этих эпизодов не знаю, условно, да? К моему… К моей занятости, не знал, что он для кого-то может быть антигероем. Какая моя позиция? Я за крепкий славянский мир, за единение, за братство России, Украины и Беларуси. Считаю, что мы друзья. У меня тысяча друзей в Украине, столько же в России, и я буду говорить об этом. Это и спортивные мои товарищи, и коллеги, и тренеры. Свою дружбу никогда не предам, – сказал депутат.


Пост с Пореченковым из фэйсбука БФЛА в итоге удалили, мотивировав это следующим образом:

– Сотрудник федерации, сделавший фото и опубликовавший пост в соцсетях БФЛА, не имел ни малейшего представления о причастности Михаила Пореченкова к фактам, которые сейчас указываются в комментариях к посту, и о том, что размещение его фото может затронуть чьи-то чувства.

Кстати, это не первый скандал с участием Пореченкова в Беларуси. В марте 2015-го сообщалось о том, что актер собирался участвовать в съемках картины «Беларусфильма», но из-за негативной реакции работников студии вынужден был отказаться от роли.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусской федерации легкой атлетики пришлось удалить фото российского актера из соцсетей, которого сотрудники Федерации попытались приобщить к рекламе одного...
 
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