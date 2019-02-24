23 февраля в Гродно молодые беларусы патрулировали по городу с дубинками. Это история вызвала массовое возмущение у пользователей интернета: люди уверяли, что это незаконно, пишет Hrodna.life. Павел Мархалюк, первый секретарь Гродненского обкома БРСМ, и правозащитник Владимир Хильманович дали свои комментарии по этому поводу.







Что говорит секретарь БРСМ



Гродненцы с дубинками представлялись бойцами «Молодежного отряда охраны правопорядка» – отряд входит в структуру БРСМ. Они говорили, что помогали милиции. Мархалюк заявил, что это была личная инициатива молодых людей. Якобы они не там поняли, что значит участвовать в отрядах охраны правопорядка. Секретарь пообещал провести с ними работы и все популярно объяснить. Так, 25 февраля обещание было выполнено: с гродненцами побеседовали. Однако, со слов Мархалюка, наказывать их не собираются. С его точки зрения, то, что они «проявляют свой гражданский долг», можно трактовать как хороший знак.



Что говорит правозащитник



Однако правозащитник Хильманович, напротив, убежден, что это противоречит закону. Он предполагает, что структура МООП, о которой идет речь, юридически не зарегистрирована – значит, незаконна. Она не имеет никакого отношения к органам внутренних дел и внутренних войск, которым разрешено носить и в особых случаях применять спецсредства – дубинки. «Прокуратура города по факту такого патрулирования должна начать проверку», – заключил Хильманович.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно БРСМ-овцы патрулировали город с дубинками. Правозащитники говорят, что это незаконно 23 февраля в Гродно молодые беларусы патрулировали по городу с дубинками. Это история вызвала массовое возмущение у пользователей интернета: люди уверяли, что это...