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Александр Авдевич показал, как выглядит кроссфит человека на коляске

25.02.2019 18:07 — Разное | KYKY  
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Беларуские активисты Александр Авдевич и Юлия Войтик запускают проект под названием «Инклюзивный кроссфит». В его рамках организовываются тренировки по кроссфиту для людей с ограниченными возможностями. Авторы проекта в беседе с CityDog рассказали, как это будет выглядеть изнутри.



Что это будет

Александр Авдевич уверен, что проект чрезвычайно важен для нашего общества. Его цель – включение физически ослабленных лиц в социум. По его мнению, спортивный зал, в котором смогут заниматься сразу обычные люди и инвалиды сотрет грань, «когда на тебя смотрят как на инопланетянина». Это поможет людям с ограничениями стать свободнее.



Проект постепенно начинает реализовываться. В Лиде в спортивной школе уже сейчас оборудуют инклюзивный зал для кроссфита. Когда подготовка завершится, организаторы наберут группу людей с инвалидностью. Курировать их будет тренер – также колясочник. Раз в неделю группа сможет заниматься кроссфитом по специальным методикам – проект предусматривает их разработку.



Завершить проект планируют в текущем году, осенью. Но его участники смогут и дальше тренироваться самостоятельно, в то время как абонемент в зал для них и всех остальных людей с инвалидностью будет бесплатным. 

Юлия Войтик, второй автор инициативы, сообщила, что вскоре будет создана особая база для методик и упражнений – безопасная и доступная для всех. Над этим работают спортсмены, у которых тоже есть инвалидность, и тренеры кроссфита из минского клуба Club Panda Crossfit.

Откуда деньги?

Отметим, что инициатива реализуется «ЛМОО РАИК» в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»). Финансирует проект представительство Европейского союза в Беларуси при поддержке ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.

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Беларуские активисты Александр Авдевич и Юлия Войтик запускают проект под названием «Инклюзивный кроссфит». В его рамках организовываются тренировки по...
 
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