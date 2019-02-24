Александр Авдевич показал, как выглядит кроссфит человека на коляске

Беларуские активисты Александр Авдевич и Юлия Войтик запускают проект под названием «Инклюзивный кроссфит». В его рамках организовываются тренировки по кроссфиту для людей с ограниченными возможностями. Авторы проекта в беседе с CityDog рассказали , как это будет выглядеть изнутри.







Что это будет



Александр Авдевич уверен, что проект чрезвычайно важен для нашего общества. Его цель – включение физически ослабленных лиц в социум. По его мнению, спортивный зал, в котором смогут заниматься сразу обычные люди и инвалиды сотрет грань, «когда на тебя смотрят как на инопланетянина». Это поможет людям с ограничениями стать свободнее.







Проект постепенно начинает реализовываться. В Лиде в спортивной школе уже сейчас оборудуют инклюзивный зал для кроссфита. Когда подготовка завершится, организаторы наберут группу людей с инвалидностью. Курировать их будет тренер – также колясочник. Раз в неделю группа сможет заниматься кроссфитом по специальным методикам – проект предусматривает их разработку.







Завершить проект планируют в текущем году, осенью. Но его участники смогут и дальше тренироваться самостоятельно, в то время как абонемент в зал для них и всех остальных людей с инвалидностью будет бесплатным.



Юлия Войтик, второй автор инициативы, сообщила, что вскоре будет создана особая база для методик и упражнений – безопасная и доступная для всех. Над этим работают спортсмены, у которых тоже есть инвалидность, и тренеры кроссфита из минского клуба Club Panda Crossfit.





Откуда деньги?



Отметим, что инициатива реализуется «ЛМОО РАИК» в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»). Финансирует проект представительство Европейского союза в Беларуси при поддержке ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси.