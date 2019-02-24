Власти обещают изменить нашумевший 222-й указ. Ипэшники - о том, что нужно поправить в документе

Власти анонсировали корректировки нашумевший президентский указ № 222, по которому торговать импортными товарами легпрома можно только с сопроводительными документами. Предприниматели, которые долго добивались изменений в этот документ, просят власти предварительно обсудить с ними возможные новшества. «Чтобы понимать, какие поправки нужно внести, необходимо знать всю систему их работы изнутри», — убеждена предприниматель Елена Кустус. FINANCE.TUT.BY спросил у ипэшников, что бы они хотели поменять в 222-м указе, чтобы им стало легче работать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Владислав Кулецкий, TUT.BY

«Производитель должен нести ответственность за произведенный товар, а ИП — за хранение»

Оговоримся сразу: замечания и предложения, по большому счету, сводятся к двум — документам на купленный за границей товар и взиманию НДС, если бумаги окажутся «липовыми» по вине контрагентов, у которых он приобретен. Предложения отменить вовсе указ для ИП, которые занимаются мелкой розницей, звучат сейчас заметно реже.

Предприниматель из Витебска Ирина Яскевич, которая принимает участие в заседаниях рабочей группы по проблемам ИП на площадке Минэкономики, считает, что нужно для начала решить вопрос с документооборотом на товары, которые предприниматели закупают за границей, чаще всего — в России.

Напомним, по 222-му президентскому указу ИП, которые занимаются розничной торговлей, при покупке товара в странах ЕАЭС за наличные «обязаны обеспечить наличие документов, подтверждающих приобретение таких товаров». Предприниматели ранее обращали внимание властей на то, что контрагент государства, на территории которого ИП купил товары, отказывается подтвердить факт продажи. По рассказам предпринимателей, такие случаи — далеко не редкость в отношениях с российскими продавцами.

— Камень преткновения в том, что с предпринимателей требуют документы, которые должны быть на общем таможенном пространстве. Но Россия, как инициатор этих документов, еще не в полном объеме обеспечивает тех, кто у них покупает товар, документами, — поясняет Ирина Яскевич. — На российских складах есть непромаркированый товар, он туда был завезен еще по старым правилам игры. И теперь получается, что наши предприниматели зачастую берут такой товар, возникает всякого рода напряженка. Мы будем добиваться, чтобы разделить ответственность: производитель несет ответственность за произведенный товар, а предприниматель — за хранение. То есть за то, что он не будет усугублять качество товара. Если бы внесли такую поправку, было бы очень хорошо.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Ирина Яскевич вспоминает о предложении ИП вывести мелкорозничную торговлю (за исключением нескольких позиций товара) из-под действия 222-го указа. Однако ранее власти не поддержали.

— Когда-то на рабочей группе при Минэкономики предлагалось вынести мелкорозничную торговлю в отдельную группу, чтобы действие 222 указа на нее не распространялось. Но нам сказали, что это сделать невозможно, потому что при таком подходе наши потребители будут не защищены. Кроме того, это входит в противодействие закону «О защите прав потребителей», — рассказывает Ирина Яскевич. — Люди должны видеть сертификат качества. Мы считаем, что это должно касаться нижнего белья и детской одежды. Мы за то, чтобы там были более строгие подходы к качеству к этому товару, к остальному — нет. Есть данные, сколько людей погибает в катастрофах, о разбившихся самолетах, наводнениях. А есть данные, что кто-то серьезно пострадал от одежды?

«Если документы вызывают подозрения, НДС принимать не должны»

Светлогорский предприниматель и директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович считает, что нужно пересмотреть ответственность за первичные учетные документы.

— Если предприниматель ввез товар, оформил накладные, вопросов быть к нему не должно. Если документы вызывают подозрения, НДС принимать не должны. А то НДС берут, а потом наказывают, — говорит Анатолий Змитрович. — Сейчас в России меняются условия работы для субъектов хозяйствования — ставят различные устройства, которые фиксируют сделку, различные онлайн чеки. Но российские продавцы не всегда все исполняют. А белорусских предпринимателей заставляют уже делать. И получается, что кто-то недобросовестный не выполнил свои обязательства, наш предприниматель все сделал, но никто же не будет разбираться, кто виноват, и ответственность будет нести наш ипэшник.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению Анатолия Змитровича, 222-й указ «забрал у предпринимателей дешевую нишу товарно-промышленной группы и передал ее „тюбитейкам“ (магазинам с дешевым товаром из Средней Азии. — Прим. ред.). У национального бизнеса забрали кусок хлеба и отдали иностранному предпринимателю». Это во многом связано с тем, что белорусским ИП, чтобы по всем правилам закупить товар, нужно приобретать его у того контрагента, который сможет предоставить необходимый пакет документов. Как правила, закупочная стоимость товара в таком случае выше, соответственно и ценник у ИП тоже будет выше.

Председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко рассказывает, что организация направила очередное письмо на имя председателя Совета по развитию предпринимательства Александра Турчина, в котором поднимает вопрос с накладными на товар и уплатой ввозного НДС.

— Мы хотим работать по принципу «заплатил ввозной НДС — вопросов больше нет». Как мы добились принципа «не работаешь — не платишь взносы в ФСЗН». То есть если налоговая приняла накладную, значит предприниматель платит НДС, и больше вопросов к нему нет. А если есть сомнения, накладная не принимается, мы не платим НДС и не торгуем этим товаром. Все честно и понятно. Но так, чтоб накладные приняли, а потом задним числом насчитали гигантские штрафы, от этого мы хотим уйти. Вопрос с онлайн чеками — это только маленькая часть тех больших проблем, которые есть у предпринимателей.

Анатолий Шумченко отмечает, что «слабо верит, что корректировки в документ вообще внесут».

— Мы слышали уже очень много заявлений о корректировках, которые грели души предпринимателей. Но конкретных дел не видно, — говорит Анатолий Шумченко. — О корректировках, о которых говорит Александр Турчин, мы ничего не знаем. У них уже есть наработки. Мы просили посмотреть их, но нам не дали.

Председатель «Перспективы» считает, что «логично было бы вносить корректировки при непосредственном участии тех, на чью работу они повлияют». Он предлагает пригласить представителей мелкорозничной торговли на заседание совета предпринимательства для обсуждения всех вопросов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Предприниматель Елена Кустус также убеждена, что в первую очередь нужно урегулировать вопросы с ввозными документами.

— Если предприниматель заплатил НДС никаких вопросов к нему больше быть не должно, — считает предприниматель. — И вообще разумно было бы таких мелких предпринимателей как ИП розничной торговли вывести из-под действия 222 указа. Мы никак не можем соревноваться и быть наравне с крупными сетями.

Елена Кустус говорит, что «указ не работает для ИП».

— И это видно по тому, что количество мелкорозничных предпринимателей снизилось и продолжает падать. Люди просто не справляются с таким количеством документов, причем много совершенно не зависит от них", — говорит предприниматель.

Елена Кустус убеждена, что поправки в указ власти должны вносить с учетом мнения предпринимателей.

— Чтобы понимать, какие поправки нужно внести, необходимо знать систему работы предпринимателей изнутри. Но в совете, который занимается вопросами предпринимательства, в основном представлены представители крупного бизнеса.