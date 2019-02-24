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В Бресте объявлена в розыск женщина, которая ушла в неизвестном направлении
25.02.2019 19:42 — Разное | Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Шаринда Юлии Андреевны, 25.05.1989г.р., жительницы г.Бреста, которая 18.02.2019 ушла в неизвестном направлении и местонахождение ее неизвестно
Приметы: на вид 30 лет, 168-170 см, худощавого телосложения, волос белый, крашенный, стрижка карэ.
Была одета: джинсы сине-голубые, куртка двусторонняя серо/синего цвета, с капюшоном. При себе имела рюкзак черного цвета, дермантиновый.
Просьба граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Шаринда Ю.А. сообщить по телефонам: 8029-7910078, 479132 либо по тел.102.
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ОВД администрации Московского района г.Бреста устанавливается местонахождение Шаринда Юлии Андреевны, 25.05.1989г.р., жительницы г.Бреста, которая 18.02.2019 ушла в...
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