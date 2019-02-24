|
Итоги проведения массивной отработки автодорог Брестской области
25.02.2019 19:42 — Разное | Виртуальный Брест
В целях стабилизации обстановки с безопасностью дорожного движения в период времени с 07:00 до 10:00 часов 25 февраля 2019 года на территории Брестской области сотрудниками
В ходе мероприятий сотрудниками подразделений Госавтоинспекции УВД и ОВД выявлено и пресечено 72 нарушения Правил дорожного движения, в том числе 6 водителей, не имеющих права управления ТС (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).
Проведение аналогичных специальный мероприятий будет продолжено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях стабилизации обстановки с безопасностью дорожного движения в период времени с 07:00 до 10:00 часов 25 февраля 2019 года на территории Брестской области ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)