Итоги проведения массивной отработки автодорог Брестской области

В целях стабилизации обстановки с безопасностью дорожного движения в период времени с 07:00 до 10:00 часов 25 февраля 2019 года на территории Брестской области сотрудниками ГАИ УВД Брестского облисполкома проведены массивная отработка автодорог.



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В ходе мероприятий сотрудниками подразделений Госавтоинспекции УВД и ОВД выявлено и пресечено 72 нарушения Правил дорожного движения, в том числе 6 водителей, не имеющих права управления ТС (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).

Проведение аналогичных специальный мероприятий будет продолжено.