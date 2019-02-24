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В Великобритании введут уголовную ответственность за поддержку "Хезболлы"

25.02.2019 19:17 — Разное | Интерфакс  
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Британский министр внутренних дел Саджид Джавид объявил в понедельник о намерении Лондона ввести уголовную ответственность за поддержку ливанской шиитской организации "Хезболла", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его словам, эта группировка несет ответственность за дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

""Хезболла" продолжает свои попытки дестабилизировать и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке", - сказал С.Джавид.

"Мы больше не в состоянии делать различия между уже запрещенным военным крылом группировки (в 2008 году Лондон ввел запрет на поддержку деятельности военизированной части "Хезболлы" - ИФ) и ее политической партией" - добавил он.

Помимо "Хезболлы", британские власти намерены запретить еще две организации - "Ансар аль-Ислам" и "Джамаат Нусрат аль-Ислам аль-Муслимин".

Если британский парламент одобрит этот запрет, то он вступит в силу в пятницу. Этот законопроект предусматривает, что если человек является членом одной из этих организаций или подстрекает к поддержке этих группировок, то ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В Израиле приветствовали намерения Лондона. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан призвал страны Евросоюза последовать примеру Великобритании.

"Все, кто по-настоящему хотят бороться с терроризмом, должны отказаться от "фейковых" различий между "военным" и "политическим" крылом ("Хезболлы" - ИФ). Пришло время, чтобы ЕС последовал этому шагу", - написал Г.Эрдан в своем аккаунте в Twitter.

 
 
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Британский министр внутренних дел Саджид Джавид объявил в понедельник о намерении Лондона ввести уголовную ответственность за поддержку ливанской шиитской...
 
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