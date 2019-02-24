Беларусь рассчитывает на окончательное снятие санкций ЕС

Беларусь рассчитывает, что Евросоюз рана или поздно откажется от санкций в отношении официального Минска.

"Мы приняли к сведению информацию о решении ЕС. Ничего, кроме сожаления, она не вызывает", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Он подчеркнул, что санкции являются пережитком прошлого. "Они полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, которые становятся все более содержательными и конструктивными", - отметил пресс-секретарь.

"Уверен, что прагматичное и доверительное сотрудничество между нами по растущему кругу тем взаимного интереса рано или поздно пересилит логику санкций, доказавших свою неэффективность", - продолжил представитель МИД.

"Беларусь со своей стороны готова к полноценным добрососедским и партнерским отношениям с ЕС", - резюмировал он.

Как сообщалось, Евросоюз продлил на год запрет на поставку оружия в Беларусь. Также на год продлены санкции в отношении четверых белорусов, которых ЕС подозревает в причастности к похищению двух оппозиционеров, предпринимателя и журналиста в 1999-2000 годах.

Эмбарго на поставки в Беларусь оружия, которое может быть использовано для внутренних репрессий, было введено в 2011 году. В 2004 году ЕС ввел санкции в отношении четверых бывших должностных лиц Беларуси. Санкции действуют в отношении бывших руководителей МВД Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего главы Администрации президента Виктора Шеймана и экс-командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко. В Евросоюзе их подозревают к причастности к исчезновению в 1999-2000 годах экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Беларуси, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.