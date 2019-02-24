﻿ Беларусь рассчитывает на окончательное снятие санкций ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на окончательное снятие санкций ЕС

25.02.2019 18:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь рассчитывает, что Евросоюз рана или поздно откажется от санкций в отношении официального Минска.

"Мы приняли к сведению информацию о решении ЕС. Ничего, кроме сожаления, она не вызывает", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Он подчеркнул, что санкции являются пережитком прошлого. "Они полностью расходятся с нынешним характером отношений между Беларусью и ЕС, которые становятся все более содержательными и конструктивными", - отметил пресс-секретарь.

"Уверен, что прагматичное и доверительное сотрудничество между нами по растущему кругу тем взаимного интереса рано или поздно пересилит логику санкций, доказавших свою неэффективность", - продолжил представитель МИД.

"Беларусь со своей стороны готова к полноценным добрососедским и партнерским отношениям с ЕС", - резюмировал он.

Как сообщалось, Евросоюз продлил на год запрет на поставку оружия в Беларусь. Также на год продлены санкции в отношении четверых белорусов, которых ЕС подозревает в причастности к похищению двух оппозиционеров, предпринимателя и журналиста в 1999-2000 годах.

Эмбарго на поставки в Беларусь оружия, которое может быть использовано для внутренних репрессий, было введено в 2011 году. В 2004 году ЕС ввел санкции в отношении четверых бывших должностных лиц Беларуси. Санкции действуют в отношении бывших руководителей МВД Владимира Наумова и Юрия Сивакова, бывшего главы Администрации президента Виктора Шеймана и экс-командира бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрия Павличенко. В Евросоюзе их подозревают к причастности к исчезновению в 1999-2000 годах экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Беларуси, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рассчитывает, что Евросоюз рана или поздно откажется от санкций в отношении официального Минска. "Мы приняли к сведению информацию о решении ЕС. Ничего,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: мокрый снег с дождем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика