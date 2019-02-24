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В Минском зоопарке появились амурские тигры

25.02.2019 18:35 — Разное | Интерфакс  
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В Минский зоопарк прибыли две амурские тигрицы Ярослава и Василиса, сообщили в зоопарке. Они приехали в Минск из Пензенского зоопарка.

В Минском зоопарке появились амурские тигры
"Тигрятам 7 февраля исполнилось восемь месяцев, а взрослыми тигры станут в 4-5 лет. В зоопарках тигры могут доживать до 20 лет",- пояснили работники зоопарка.

Известно, что амурские тигры являются самыми крупными представителями кошачьих на Земле. Этот редкий вид занесен в Международную красную книгу и находится под пристальным вниманием ученых.

"Так как амурские тигры живут в более холодных районах, чем их ближайший родственник – бенгальский тигр по кличке Саймон, шерсть у Ярославы и Василисы очень густая и пушистая, а уши гораздо меньше", - отметили в Минском зоопарке.

Там рассказали, что, как многие кошачьи, тигры ведут ночной образ жизни. В дневное время тигрята Ярослава и Василиса чаще всего прячутся в домике и наблюдают за посетителями, лежа у входа. В уличный вольер они выходят ближе к вечеру.

Передвигаются полосатые красавицы бесшумно и отлично маскируются, сливаясь с искусственными скалами в вольере. Часто посетители проходят мимо, даже не замечая животных.

"Несмотря на то, что сестры очень похожи внешне, характер у них совсем разный. Василиса более невозмутимая и уверенная в себе, она спокойно относится к сотрудникам зоопарка, которые за ней ухаживают. Ярослава пока остается недоверчивой, она иногда пугается и злится. Нужно отметить, что тигрята уже обжились на новом месте, с аппетитом едят, отзываются на клички", - отметили в Минском зоопарке.

Кормят тигров отборным мясом (говядина) в 14-15 часов. Если посетители наберутся терпения, то смогут увидеть Василису и в дневное время. Иногда она отдыхает на своей любимой скале в уличном вольере, который расположен недалеко от центральной аллеи зоопарка, рядом с вольером львов. Когда тигрицы полностью освоятся на новом месте, они будут чаще выходить в уличный вольер и радовать посетителей.

Существует легенда, что тигры обладают гипнотическим взглядом. Как утверждают наши сотрудники, в этом имеется доля правды. Взгляд у наших девчонок Василисы и Ярославы и в самом деле выразительный и глубокий.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минский зоопарк прибыли две амурские тигрицы Ярослава и Василиса, сообщили в зоопарке. Они приехали в Минск из Пензенского зоопарка.
 
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