Гомельские таксисты жалуются на новый сервис вызова машин и требуют добросовестной конкуренции

На рынке пассажирских перевозок Гомеля появился новый крупный игрок — российский сервис заказа автотранспорта «Максим». Компания предлагает клиентам заказывать такси через приложение. Цена при этом за поездку выходит ниже, чем у городских таксистов. Такое положение дел последних не устраивает. Сегодня около 30 представителей «Яндекс», «Автомиг», «Альфа» такси собрались у облисполкома, чтобы высказать свои претензии. Корреспондент «Гомельскай праўды» выслушал перевозчиков.



Фото: Алексей Герасименко

Чем же недовольны таксисты? Большинство автомобилей сервиса «Максим» работают без опознавательных знаков, у водителей часто нет страховки, таксометра и СКНО, выходят на линию без медосмотра, рассказал Дмитрий Лиличенко, водитель такси «Автомиг». Соответственно, у них есть возможность и цену поставить ниже рыночной, таким образом переманив к себе клиентов. Ведь легалы должны «выстроить» весь процесс: пройти техосмотр машины, оформить страховку, заплатить налоги и т.д.

Чтобы доказать множественные нарушения, легальные таксисты Гомеля проводят рейды. Заказывают машину «Максим» — почти у каждого фиксируются нарушения.

Однажды, рассказывают таксисты, они провели эксперимент: решили устроиться в «Максим». Менеджеру сервиса «признались»: машина не новая — 1994 года, техосмотра и страховки нет, водительский стаж минимальный. «Ничего страшного, — „успокоили“, — выезжайте и работайте». «Без кассового аппарата и таксометра?» «Поработайте 20 дней, потом оформим».

Легалы утверждают: если ситуация не изменится, им придется закрыться, такой нездоровой конкуренции они не выдержат.

«Максим» работает не только в Гомеле, но и в других городах Беларуси.

Так, в Гродно сервис появился еще в мае прошлого года, в Бресте первый заказ «Максим» выполнил 10 июня 2017 года. До этого в городе развернулась активная рекламная кампания по привлечению водителей. Местных жителей с личными автомобилями заманивали простой и понятной схемой сотрудничества: установи приложение и работай — сколько хочешь и когда хочешь.

По сути, «Максим» такси, по документам — нет. Де-юре — это информационный сервис, который просто продает за комиссию заказы перевозчикам. У компании нет своего автопарка и техслужбы, но есть водители, которые установили себе на телефоны их приложение и развозят клиентов. Работают без лицензии, обязательного техосмотра два раза в год, страховки, «продувки» на алкоголь перед выходом на линию, опознавательных знаков, таксометра и терминала.