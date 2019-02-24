ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельские таксисты жалуются на новый сервис вызова машин и требуют добросовестной конкуренции

25.02.2019 19:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На рынке пассажирских перевозок Гомеля появился новый крупный игрок — российский сервис заказа автотранспорта «Максим». Компания предлагает клиентам заказывать такси через приложение. Цена при этом за поездку выходит ниже, чем у городских таксистов. Такое положение дел последних не устраивает. Сегодня около 30 представителей «Яндекс», «Автомиг», «Альфа» такси собрались у облисполкома, чтобы высказать свои претензии. Корреспондент «Гомельскай праўды» выслушал перевозчиков.


Фото: Алексей Герасименко

Чем же недовольны таксисты? Большинство автомобилей сервиса «Максим» работают без опознавательных знаков, у водителей часто нет страховки, таксометра и СКНО, выходят на линию без медосмотра, рассказал Дмитрий Лиличенко, водитель такси «Автомиг». Соответственно, у них есть возможность и цену поставить ниже рыночной, таким образом переманив к себе клиентов. Ведь легалы должны «выстроить» весь процесс: пройти техосмотр машины, оформить страховку, заплатить налоги и т.д.

Чтобы доказать множественные нарушения, легальные таксисты Гомеля проводят рейды. Заказывают машину «Максим» — почти у каждого фиксируются нарушения.

Однажды, рассказывают таксисты, они провели эксперимент: решили устроиться в «Максим». Менеджеру сервиса «признались»: машина не новая — 1994 года, техосмотра и страховки нет, водительский стаж минимальный. «Ничего страшного, — „успокоили“, — выезжайте и работайте». «Без кассового аппарата и таксометра?» «Поработайте 20 дней, потом оформим».

Легалы утверждают: если ситуация не изменится, им придется закрыться, такой нездоровой конкуренции они не выдержат.

«Максим» работает не только в Гомеле, но и в других городах Беларуси.

Так, в Гродно сервис появился еще в мае прошлого года, в Бресте первый заказ «Максим» выполнил 10 июня 2017 года. До этого в городе развернулась активная рекламная кампания по привлечению водителей. Местных жителей с личными автомобилями заманивали простой и понятной схемой сотрудничества: установи приложение и работай — сколько хочешь и когда хочешь.

По сути, «Максим» такси, по документам — нет. Де-юре — это информационный сервис, который просто продает за комиссию заказы перевозчикам. У компании нет своего автопарка и техслужбы, но есть водители, которые установили себе на телефоны их приложение и развозят клиентов. Работают без лицензии, обязательного техосмотра два раза в год, страховки, «продувки» на алкоголь перед выходом на линию, опознавательных знаков, таксометра и терминала.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно на рынке пассажирских перевозок Гомеля появился новый крупный игрок - российский сервис заказа автотранспорта «Максим». Компания предлагает клиентам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заико: "Лукашенко недоволен нынешним правительством – и чем дальше, тем больше"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика