Новости экономики за 25.02.2019

Новости Беларуси. На какую общую сумму привезли контракты наши участники крупнейшей мировой выставки продовольственных товаров? Сколько стоят билеты на церемонию открытия «Славянского базара в Витебске». С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА НЕФТЕСЕРВИСНОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

Белорусские нефтяники готовы занять еще одну нишу украинского рынка. Отечественная компания впервые будет в Украине цементировать скважины.





Планируется, что работы начнутся в конце марта, а первый контракт рассчитан на полгода. Специалисты уточняют, что цементирование скважин – один из самых важных этапов их строительства. Комплекс работ позволяет обеспечить максимальный срок службы объекта.

КОНТРАКТЫ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ В ОАЭ

С отличным настроением возвращаются домой белорусские участники крупнейшей в мире ежегодной выставки продовольственных товаров, которая завершилась в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятия уже заключили контракты на общую сумму более 13 миллионов долларов. Всем нашим компаниям удалось расширить географию поставок и наработать новые перспективные контакты с потенциальными покупателями.





Выставку в Дубае ежегодно посещают около 100 тысяч бизнесменов из 193 стран мира. Площади на ней пользуются очень высоким спросом и распределяются на годы вперед.

Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка

Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»