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Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка
Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что сертификация отечественных препаратов для лечения ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических, перешла в завершающую стадию.
Получение европейских сертификатов – работа кропотливая и затратная. Но специалисты уверены, что все окупится и лекарства белорусского производства получат свою долю ранка. Хотя бы потому, что многие препараты в итоге выходят в 50 раз дешевле, чем западные аналоги.
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что...
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