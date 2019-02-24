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Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка

25.02.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что сертификация отечественных препаратов для лечения ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических, перешла в завершающую стадию.

Получение европейских сертификатов – работа кропотливая и затратная. Но специалисты уверены, что все окупится и лекарства белорусского производства получат свою долю ранка. Хотя бы потому, что многие препараты в итоге выходят в 50 раз дешевле, чем западные аналоги.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что...
 
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