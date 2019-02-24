ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»

25.02.2019 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 25 февраля началась интернет-продажа билетов на «Славянский базар в Витебске». По сравнению с 2018 годом цены немного снизились, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, желающие посетить сольный концерт, в зависимости от популярности исполнителя и места в зале, должны быть готовы заплатить от 15 до 70 рублей.

22 февраля стартует продажа билетов на концерты «Славянского базара»: какие запланированы мероприятия

Традиционно самые дорогие билеты на торжественную церемонию открытия. В 2019 году ее посещение обойдется от 65 до 195 рублей. Кстати, в концертных кассах билеты начали продавать еще в пятницу, и жители Витебска очень активно воспользовались этим трехдневным преимуществом. Уже с утра в местах продажи собирались внушительные очереди.

Больше новостей экономики за 25 февраля здесь.
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 февраля началась интернет-продажа билетов на «Славянский базар в Витебске». По сравнению с 2018 годом цены немного снизились, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
43% сделок по покупке недвижимости в Москве в 2018-м заключили белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика