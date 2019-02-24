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43% сделок по покупке недвижимости в Москве в 2018-м заключили белорусы

25.02.2019 19:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Российские риелторы отметили, что по итогам 2018 года вырос интерес иностранцев к московской недвижимости. И среди покупателей из ближнего зарубежья преобладают граждане Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их долю пришлось 43 % сделок. На втором месте с серьезным отставанием идут Украинцы с результатом в 24 %. Замыкают тройку граждане Казахстана – 15 %. Больше всего выходцы из стран СНГ интересуются однокомнатными квартирами площадью до 40 квадратных метров.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Российские риелторы отметили, что по итогам 2018 года вырос интерес иностранцев к московской недвижимости. И среди покупателей из ближнего...
 
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