В Беларуси будет проведена амнистия в связи с 75-летием освобождения страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Во время мероприятия глава государства дал поручение разработать законопроект об амнистии. Ее намерены приурочить к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», – цитирует Валентина СУКАЛО пресс-служба президента.

По традиции, амнистия коснется в первую очередь несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет; мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет; инвалидов I или II группы.

Отметим, что последний раз амнистию проводили в Беларуси в 2015 году в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя амнистия станет 15-й в истории суверенной Беларуси.