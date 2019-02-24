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В Беларуси будет проведена амнистия в связи с 75-летием освобождения страны

25.02.2019 19:40 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси будет проведена амнистия в связи с 75-летием освобождения страны
Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Во время мероприятия глава государства дал поручение разработать законопроект об амнистии. Ее намерены приурочить к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В Беларуси будет проведена амнистия в связи с 75-летием освобождения страны Небо в клетку. Как живут осужденные в тюрьмах?

«Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона», – цитирует Валентина СУКАЛО пресс-служба президента.

По традиции, амнистия коснется в первую очередь несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет; мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет; инвалидов I или II группы.

Отметим, что последний раз амнистию проводили в Беларуси в 2015 году в связи с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя амнистия станет 15-й в истории суверенной Беларуси.

 
 
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Последний раз амнистию проводили в Беларуси в 2015 году.
 
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