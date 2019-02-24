На Трампа подали в суд за харассмент

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Бывшая сотрудница избирательного штаба Дональда Трампа подала в суд на президента США за сексуальное домогательство, утверждая, что он поцеловал ее без согласия. Альва Джонсон заявила, что отвергла попытки Трампа поцеловать ее на митинге в Тампе, штат Флорида, в августе 2016 года. Она якобы повернула голову, когда Трамп попытался поцеловать ее, в результате чего будущий президент прижал губы к ее рту.





"Я сразу почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого", - сказала Джонсон в комментарии The Washington Post. "Я все еще вижу, как его губы приближаются к моему лицу".





Эти обвинения являются самыми последними заявлениями о сексуальных домогательствах, выдвинутыми против президента, после того, как на выборах 2016 года появилось множество женщин с заявлениями о харамменте со стороны Трампа. Однако иск Джонсон является первым обвинением президента в сексуальных проступках по ходу предвыборной кампании.





Белый дом опроверг утверждение.









"Этого никогда не было, и этому прямо противоречат многочисленные достоверные свидетельские показания", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав обвинения "абсурдными".





Джонсон рассказала о предполагаемом инциденте нескольким из ее близких, включая ее мать, отчима и парня. Адвокат, с которым она встречалась во Флориде, рассказал The Post, что посчитал ее историю "заслуживающей доверия", и направил ее к терапевту, но не взялся за дело по "деловым причинам".