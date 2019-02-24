Латвия планирует расширяет военную инфраструктуру при помощи НАТО, США и ЕС









В Министерстве обороны Латвии сообщили, что ведомство планирует в течение следующих четырех лет развивать военную инфраструктуру страны на сумму в 50 миллионов евро ежегодно. Как и в 2018 году, большинство средств вложат в Адажскую военную базу.





"Как и в прошлом году, на базе в Адажи планируются крупные инвестиции, продолжаются строительство многофункциональных казарм и складов, развивается инфраструктура размещения и обслуживания складского и военного оборудования, а также восстанавливается внешнее ограждение базы для повышения безопасности базы", - говорится в понедельник в сообщении Минобороны.





В ближайшие годы планируется продолжить программу утепления зданий, используя средства Европейского фонда регионального развития, из которого министерство обороны планирует получить общее софинансирование в размере 1,8 млн евро, на пять зданий, принадлежащих министерству в Риге, Алуксне и Екабпилсе, что позволит значительно сократить будущие здания, расходы на отопление и управление.









"И НАТО, и США, являющиеся партнером Латвии по стратегическому сотрудничеству, продолжают вносить значительный вклад в развитие военной инфраструктуры. Целью финансирования инфраструктуры как НАТО, так и США является обеспечение и укрепление потенциала поддержки принимающей страны Латвии", - добавили военные.





Ранее сообщалось, что страны Балтии продолжают работать надо оценкой ущерба, который был нанесен за десятилетия советской оккупации. В 2016 году Латвия оценила примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время советской оккупации в 300 млрд евро.