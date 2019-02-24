Как дочка Пескова попала на стажировку в Европарламент



Елизавета Пескова





Эмерик Шопрад

Кто такая Лиза Пескова

Сколько получает Пескова и как она попала в Европарламент

Коллеги Шопрада недовольны присутствием Песковой

Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента. В том числе — ко внутренней компьютерной сети Европейского парламента и внутренней сети евродепутата.Пескова, которой на данный момент 21 год, официально зарегистрирована стажером в офисе евродепутата. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента.Эмерик Шопрад подтвердил RFERL/Радио Свобода, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте.заявил евродепутат в ответ на запрос RFERL/Радио Свобода.отметил он.Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия. Он никогда не скрывал своей пророссийской позиции. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой «референдуме», в ходе которого жители Крыма приняли желание присоединиться к России. Тогда он признал референдум «оправданным», хотя это противоречило общей позиции Европейского Союза.До конца 2015 года Шопрад был членом «Национального фронта» правой партиии одним из кандидатов от этой партии в Европейский парламент. Однако позже Шопрад обвинил окружение Марин Ле Пен в антисемитизме и стал независимым евродепутатом. Впоследствии он присоединился к другой правопопулистской группе Европарламента — Европа за свободу и демократию (EFDD). В ее состав также входят итальянское движение «Пять звезд» и Партия независимости Великобритании (UKIP).— старшая дочьот его брака с, дочерью и внучкой советских дипломатов. Супруги поженились в 1994 году и развелись в 2012 году, Солоцинская некоторое время была главой Российского центра науки и культуры в Париже.По данным расследования Фонда борьбы с коррупцией, Лизе через французское АО SIRIUS ​принадлежали 25% в квартире в Париже, купленной ее матерью. Квартира, по данным ФБК, была куплена за 1 млн 300 тыс. евро: 73% от общей стоимости были заплачены самой Солоцинской, а оставшиеся 470 тыс. евро были взяты в ипотеку во французской «дочке» банка ВТБ.Об своей жизни и учебе во Франции Пескова рассказала в 2016 году, заявив что французские школьники «не пытаются пронести на экзамен телефон или найти готовые решения». Также Пескова прославилась тем, что назвала «адом» российскую систему образования, вызвав бурю осуждения среди пользователей в России.После этих ее слов в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить детям чиновников проходить обучение за границей.заявил тогда глава «Справедливой России»Она активный пользователь социальных сетей и имеет около 80 000 подписчиков в инстаграме, где обычно хвастается гламурной жизнью в Москве, Париже и Брюсселе. В ее социальных сетях отсутствуют фотографии их Европейского Парламента, но есть видео из Брюсселя.Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, который, в свою очередь, формируется из денег европейских налогоплательщиков. Именно евродепутат решает, сколько будет получать стажер. Ежемесячные расходы на персонал политика составляют около 25000 евро в месяц, но максимальная зарплата одного стажера обычно не превышает 1600 евро, хотя евродепутаты могут нанимать и неоплачиваемых стажеров.Также евродепутат отвечает за регистрацию практиканта. Для того, чтобы получить временный пропуск, достаточно отправить специальную форму в офис аккредитации Европарламента. По информации источников RFERL/Радио Свобода, знакомых с процедурой, это документ на одну страницу: он должен быть подписан стажером и членом Европарламента. Он включает только базовую информацию, такую как имя, дату рождения и данные об удостоверении личности.Дальнейшая регистрация требует подписания контракта между стажером и евродепутатом, а также подачи трех документов — заявления на покрытие расходов, декларации о наличии страховки, а также справки от депутата. В ней он от своего имени должен подтвердить наличие у стажера разрешения на пребывание в Европейском Союзе на период действия контракта.Как правило, стажер получает постоянную аккредитацию в течение трех недель после подачи всех необходимых документов.Эмерик Шопрад, в офисе которого работает Елизавета Песова, настаивает, что все процедуры в отношении нее были соблюдены.— пояснил он.Большинство евродепутатов, с которыми пообщались журналисты Радио Свобода и Настоящего Времени, не знали, что в Европейском парламенте беспрепятственно работает кто-то, кто тесно связан с российским чиновником высокого уровня., евродепутат от правоцентристской Европейской народной партии, крупнейшей парламентской группы, считает, что утверждение на работу стажером дочери пресс-секретаря российского президента — «небрежностью» со стороны соответствующих органов Европейского парламента.заявила Калниете в интервью Радио Свобода., из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте —для Европейского парламента. Аустревичус считает, что такая стажировка —— сказал Аустревичус.из левоцентристской группы социалистов и демократов заявил, что когда люди вроде Песковой становятся сотрудниками Европейского парламента, об этом должно быть— заявил Флеккенстен.Евродепутат от Латвии(«Новое Единство») также заявила, чтотем, что в Европарламенте работает Пескова. Она уже написала обращение к руководству структуры и назвала ситуацию