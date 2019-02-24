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Как дочка Пескова попала на стажировку в Европарламент
Елизавета Пескова
Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента. В том числе — ко внутренней компьютерной сети Европейского парламента и внутренней сети евродепутата.
Пескова, которой на данный момент 21 год, официально зарегистрирована стажером в офисе евродепутата Эмерика Шопрада. Ее имя и фамилия также указаны в открытом доступе на сайте Европейского парламента.
Эмерик Шопрад подтвердил RFERL/Радио Свобода, что в его команде действительно работает дочь влиятельного российского чиновника, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в Европарламенте.
Эмерик Шопрад
— Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны. Но, как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку как часть их обучения, — заявил евродепутат в ответ на запрос RFERL/Радио Свобода.
— В дополнение, госпожа Песова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях Российской Федерации. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента, — отметил он.
Шопрад — член комитета по иностранным делам Европарламента, подкомитета по вопросам безопасности и обороны, а также он является делегатом в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия. Он никогда не скрывал своей пророссийской позиции. Во время аннексии Крыма в 2014 году Шопрад был одним из международных наблюдателей на организованном Москвой «референдуме», в ходе которого жители Крыма приняли желание присоединиться к России. Тогда он признал референдум «оправданным», хотя это противоречило общей позиции Европейского Союза.
До конца 2015 года Шопрад был членом «Национального фронта» правой партии Марин Ле Пен и одним из кандидатов от этой партии в Европейский парламент. Однако позже Шопрад обвинил окружение Марин Ле Пен в антисемитизме и стал независимым евродепутатом. Впоследствии он присоединился к другой правопопулистской группе Европарламента — Европа за свободу и демократию (EFDD). В ее состав также входят итальянское движение «Пять звезд» и Партия независимости Великобритании (UKIP).
Кто такая Лиза Пескова
Елизавета Пескова — старшая дочь Дмитрия Пескова от его брака с Екатериной Солоцинской, дочерью и внучкой советских дипломатов. Супруги поженились в 1994 году и развелись в 2012 году, Солоцинская некоторое время была главой Российского центра науки и культуры в Париже.
По данным расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навального, Лизе через французское АО SIRIUS принадлежали 25% в квартире в Париже, купленной ее матерью. Квартира, по данным ФБК, была куплена за 1 млн 300 тыс. евро: 73% от общей стоимости были заплачены самой Солоцинской, а оставшиеся 470 тыс. евро были взяты в ипотеку во французской «дочке» банка ВТБ.
Об своей жизни и учебе во Франции Пескова рассказала в 2016 году, заявив что французские школьники «не пытаются пронести на экзамен телефон или найти готовые решения». Также Пескова прославилась тем, что назвала «адом» российскую систему образования, вызвав бурю осуждения среди пользователей в России.
После этих ее слов в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий запретить детям чиновников проходить обучение за границей.
— Если уж ты госчиновник, если ты отстаиваешь Россию, в том числе не международном уровне, не посылай детей учиться за рубеж, тем самым, не веря в будущее России, — заявил тогда глава «Справедливой России» Сергей Миронов.
Она активный пользователь социальных сетей и имеет около 80 000 подписчиков в инстаграме, где обычно хвастается гламурной жизнью в Москве, Париже и Брюсселе. В ее социальных сетях отсутствуют фотографии их Европейского Парламента, но есть видео из Брюсселя.
Сколько получает Пескова и как она попала в Европарламент
Стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродепутата, который, в свою очередь, формируется из денег европейских налогоплательщиков. Именно евродепутат решает, сколько будет получать стажер. Ежемесячные расходы на персонал политика составляют около 25000 евро в месяц, но максимальная зарплата одного стажера обычно не превышает 1600 евро, хотя евродепутаты могут нанимать и неоплачиваемых стажеров.
Также евродепутат отвечает за регистрацию практиканта. Для того, чтобы получить временный пропуск, достаточно отправить специальную форму в офис аккредитации Европарламента. По информации источников RFERL/Радио Свобода, знакомых с процедурой, это документ на одну страницу: он должен быть подписан стажером и членом Европарламента. Он включает только базовую информацию, такую как имя, дату рождения и данные об удостоверении личности.
Дальнейшая регистрация требует подписания контракта между стажером и евродепутатом, а также подачи трех документов — заявления на покрытие расходов, декларации о наличии страховки, а также справки от депутата. В ней он от своего имени должен подтвердить наличие у стажера разрешения на пребывание в Европейском Союзе на период действия контракта.
Как правило, стажер получает постоянную аккредитацию в течение трех недель после подачи всех необходимых документов.
Эмерик Шопрад, в офисе которого работает Елизавета Песова, настаивает, что все процедуры в отношении нее были соблюдены.
— Этот контракт был утвержден парламентом и отвечает во всех отношениях обязательствам в этом деле, — пояснил он.
Коллеги Шопрада недовольны присутствием Песковой
Большинство евродепутатов, с которыми пообщались журналисты Радио Свобода и Настоящего Времени, не знали, что в Европейском парламенте беспрепятственно работает кто-то, кто тесно связан с российским чиновником высокого уровня.
Сандра Калниете, евродепутат от правоцентристской Европейской народной партии, крупнейшей парламентской группы, считает, что утверждение на работу стажером дочери пресс-секретаря российского президента — «небрежностью» со стороны соответствующих органов Европейского парламента.
— Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента, — заявила Калниете в интервью Радио Свобода.
Петрас Аустревичус, из Альянса либералов и демократов, считает, что присутствие Елизаветы Песковой в Европарламенте — «большой стыд» для Европейского парламента. Аустревичус считает, что такая стажировка — «четкая финансовая связь между крайне правыми группами в Европарламенте и Кремлем».
— Я не могу поверить, что Кремль держит руку в карманах и на сердце институтов Европейского союза. Я был по-настоящему шокирован таким поведением: оно показывает, что Кремль, столь критичный в отношении ЕС, посылает своих детей как своего рода агентов влияния на политические группы Европарламента, которые я считаю ненадежными, политически коррумпированными и финансово зависимыми от политики Кремля, — сказал Аустревичус.
Кнут Флекенштейн из левоцентристской группы социалистов и демократов заявил, что когда люди вроде Песковой становятся сотрудниками Европейского парламента, об этом должно быть «публично объявлено»:
— Я работаю в том же комитете, что и эта леди. Я бы подумал дважды о том, что я ей говорю. Если среди нас работает член семьи такого важного человека из Российской Федерации, это должно быть публично. Это как минимум, — заявил Флеккенстен.
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете («Новое Единство») также заявила, что «встревожена» тем, что в Европарламенте работает Пескова. Она уже написала обращение к руководству структуры и назвала ситуацию «недопустимой» и «компрометирующей Европарламент как институцию».
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Елизавета Пескова последние недели работает стажером Европарламента от евродепутата от Франции.
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