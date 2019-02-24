

Александр Турчин. Фото: БЕЛТА

В эфире телеканалапервый вице-премьер Беларусисделал ряд оптимистичных заявлений о росте экономики в 2019 году.По его словам, для прироста ВВП на 4% естьЕсли бы мы достигли результатов по этим предприятиям-лидерам, то в принципе 150 млрд ВВП мы бы имели, – сделал Турчин довольно смелое предположение.По просьбе «Салiдарнасцi», экономистоценил планы высокопоставленного чиновника.– заметил он.Собеседник считает, что такие грандиозные планы о росте ВВП в начале года выглядят вполне объяснимо:Говоря об изменении модели управления госпредприятиями, Леонид Заико настроен также скептически.– считает экономист.