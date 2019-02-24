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Заико: "Лукашенко недоволен нынешним правительством – и чем дальше, тем больше"

25.02.2019 19:31 — Разное | UDF  
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Александр Турчин. Фото: БЕЛТА
Экономист объяснил, почему вице-премьер заговорил о перспективах белорусской экономики.

В эфире телеканала «Беларусь 1» первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин сделал ряд оптимистичных заявлений о росте экономики в 2019 году.

По его словам, для прироста ВВП на 4% есть «немалые резервы».

— Мы внесли в Администрацию президента проект указа по ряду предприятий, наблюдательный совет которых должны возглавить высшие должностные лица. Плюс топ-100 акционерных обществ нашей страны, на которых мы выстроим нормальную эффективную систему корпоративного управления…

Если бы мы достигли результатов по этим предприятиям-лидерам, то в принципе 150 млрд ВВП мы бы имели, – сделал Турчин довольно смелое предположение.

По просьбе «Салiдарнасцi», экономист Леонид Заико оценил планы высокопоставленного чиновника.

– Собираются просто назначить надзирателей над предприятиями, чтобы кто-то из чиновников там ходил с нагайкой и гонял директоров и прочих руководителей. Ничего существенного: ни каких-то мер по реструктуризации, ни каких-то серьезных управленческих, я не вижу, – заметил он.

Собеседник считает, что такие грандиозные планы о росте ВВП в начале года выглядят вполне объяснимо:

– Посмотрели результаты, что в январе нет никакого движения, как в прошлом году – поэтому надо брать барабаны, брать пионерские горны, брать Турчина и говорить, что рост будет 4%. Даже такой рост сегодня не решает наших проблем!

Если посмотреть на белорусскую действительность, то не видно концептуальных идей, которые бы дали прорыв. А нужен именно прорыв. А тут правительство забралось на черепаху, к каждый ноге черепахи «привязали» по 1% роста. И так они думают дотянуть…

Я думаю, что Лукашенко недоволен нынешним правительством – и чем дальше, тем больше. И, собственно говоря, эту точку зрения можно поддержать.

Говоря об изменении модели управления госпредприятиями, Леонид Заико настроен также скептически.

– Скажите, прошло 25 лет, за это время она не менялась, что ли? Да там все уже притерлось: все знают, что условный Пал Палыч с утра любит выпить стакан беловежской, а потом ходить по цехам. Или некий Николай Яковлевич в пятницу вызывает начальников цехов на разнос и делаем им «тыкву» – это уже другое корпоративное управление…

Пускай опубликуют список тех сотрудников министерств и тех директоров предприятий, которые за последние пять лет прошли стажировку у Илона Маска или в немецком концерне Siemens, или обучались в экономической школе Гарварда... А у нас все это пытаются создать на пустом месте. Это то же самое, что брать семена и разбрасывать их по асфальту, – считает экономист.

 
 
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Экономист объяснил, почему вице-премьер заговорил о перспективах белорусской экономики.
 
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