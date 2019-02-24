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Лукашенко объявил выговор министру образования
Игорь Карпенко. Фото: TUT.BY
Как сообщается, выговор объявлен за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования.
Утром 11 февраля, напомним, ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах напал с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, а двое учеников попали в больницу.
Подозреваемый сбежал из школы, его задержали спустя два часа. Согласно результатам медицинского освидетельствования, подросток не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Также решался вопрос о назначении экспертизы, чтобы выяснить психическое состояние школьника.
«По этому делу уже проведен большой объем следственных действий. Картина происшествия фактически нам понятна. Для следователей на данный момент главная задача — выяснить не как это произошло (это и так понятно), а почему это произошло», — рассказал 21 февраля в интервью «Беларусь 1» глава СК Иван Носкевич.
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Выговор объявлен министру образования Игорю Карпенко.
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