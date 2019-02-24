Лукашенко объявил выговор министру образования после трагедии в Столбцах

Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, министру образования Игорю Карпенко объявлен выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, трагедия в Столбцах произошла 11 февраля. Тогда в средней школе №2 на детей и учительницу набросился школьник с ножом. В результате происшествия погибли женщина и подросток. Еще двое школьников попали в больницу. Подозреваемого задержали. Ведется следствие.