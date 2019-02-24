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Лукашенко объявил выговор министру образования после трагедии в Столбцах

25.02.2019 20:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Лукашенко объявил выговор министру образования после трагедии в Столбцах
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Лукашенко объявил выговор министру образования после трагедии в Столбцах В школы Лунинецкого района родители смогут зайти только по паспортам
Как сообщили в пресс-службе президента Беларуси, министру образования Игорю Карпенко объявлен выговор за непринятие должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, трагедия в Столбцах произошла 11 февраля. Тогда в средней школе №2 на детей и учительницу набросился школьник с ножом. В результате происшествия погибли женщина и подросток. Еще двое школьников попали в больницу. Подозреваемого задержали. Ведется следствие.

 
 
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