«Турникет не пропустил». Что делать, если банковскую карту в метро добавили в стоп-лист

Минчанка Ульяна прошла в метро, приложив к валидатору карточку, на которой не было денег. «Турникет меня пропустил, а теперь добавил в стоп-лист. Деньги появились, но система их не списывает. Что делать?», — задает вопрос минчанка. FINANCE.TUT.BY узнал, что нужно сделать, чтобы карточку исключили из стоп-листа и ей снова можно было расплачиваться в метро.





— Приложила в метро к валидатору банковскую карту, турникет меня пропустил, — рассказывает минчанка Ульяна. — Через день, когда система попыталась у меня списать оплату, выяснилось, что у меня на счету всего 27 копеек вместо 65. То есть платеж не прошел. Сегодня на карточке появились деньги. Я попыталась пройти по ней в метро, но турникет не пустил, а устройство показало, что меня добавили в стоп-лист. Как мне оплатить задолженность и что сделать, чтобы меня убрали из стоп-листа?

Начальник центра розничных сервисов IBA Group Александр Ильин говорит, что пользоваться картой в метро, на которой нет средств, не совсем корректно. Но если так случайно получилось, то придется несколько дней попользоваться жетонами или проездным.

— Система списывает средства с карты раз в 48 часов. Происходит это с опозданием. За одну транзакцию может списаться оплата за одну-три совершенные поездки, — напоминает Александр Ильин. — Пассажир проходит первый раз через турникет, система делает отсечку. 48 часов истекут и система списывает оплату за то количество поездок, которое совершил пассажир. Если на эту попытка списания карта была заблокирована (неважно по каким причинам), на ней не было денег, то система включает ее в стоп-лист. И до тех пор, пока расчет не будет произведен, она ее владельца в метро не пустит.

Начальник центра говорит, что следующая попытка списания происходит только через 48 часов. То есть даже если деньги появились на карте раньше, пройти в метро по ней будет невозможно.

— Система не будет постоянно стучать по всем карточкам. Если деньги появились и списание произошло, то система уберет карточку из стоп-листа. Но на это нужно время, то есть проходить в метро по карточке можно будет не сразу после списания. Система должна исключить карточку из стоп-листа на всех валидаторах. Это займет несколько дней. В это время в метро можно пройти с жетоном или проездным.